Как похудеть? 5 видов продуктов, которые диетолог советует не есть на ужин

Тем, кто хочет похудеть и сохранить стройную фигуру, лучше не есть на ужин некоторые продукты – например, белый хлеб, сухофрукты.Диетолог Ольга Деккер рассказала, какие виды продуктов следует исключить из вечернего меню желающим похудеть людям. Так, по словам специалиста, на удин лучше не есть хлебобулочные изделия из белой муки. Будучи съеденными, они резко повышают содержание в крови глюкозы, излишки которой организм откладывает в жировое депо – скопления жировой ткани в области талии, живота, бедер.Если жизнь без хлеба не мила, можно позволить себе кусок цельнозернового, или его альтернативу – небольшое количество сваренной темной крупы, посоветовала диетолог.Другой вид продуктов, неподходящий для ужина, когда необходимо похудеть, – картофель в различных блюдах, сопровождаемый жирными компонентами. Конкретно: картофельное пюре. Специалист пояснила, что его употребление дает организму минимум белков и одновременно много очень быстро усваиваемых углеводов. Это также означает рост уровня глюкозы в крови и интенсивное производство жира, который не будет расходоваться телом, ведь впереди – отдых и сон.Тем, кто старается обойтись за ужином каким-нибудь легким салатиком, диетолог советует не делать этого. Съев нормальный ужин, мы заставляем организм расходовать желчь, способствующую пищеварению. Но ограничившись салатом, который не даст должного насыщения и не потребует оттока желчи, мы рискуем проснуться утром с ее застоем, приводящим к возникновению камней.Также диетолог не рекомендует есть на ужин и перед сном сладкие фрукты. Деккер заметила, что порция в 200-300 граммов винограда или дыни даст слишком большое количество сахаров, не нужных организму, собирающемуся отдыхать. Это означает, что они будут отложены в запасы жира.То же относится к сухофруктам.«Не ешьте вечером сухофрукты. Да, они полезные, но концентрация углеводов высока. Десять штук чернослива – уже 50 граммов углеводов, 12 чайных ложек сахара», - предупредила специалист.