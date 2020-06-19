3 способа похудеть за короткое время, не требующих подсчета калорий

Существует много способов похудеть, в том числе позволяющих стать стройнее за короткое время без подсчета калорий. 3 таких метода вполне научно обоснованы.Способы, о которых пойдет речь ниже, обеспечивают похудение за счет следующих эффектов – они снижают аппетит и активизируют метаболические процессы, связанные с расходом жира на производство энергии. Что именно нужно делать, специалист рассказали в публикации издания Health Line.Сократить углеводы. Исследование на здоровых женщинах с ожирением показало: рацион с низким содержанием углеводов более эффективен для потери веса за короткое время, чем питание, в котором сокращается содержание жиров. Главный принцип сокращения – уменьшение в ежедневном меню количества сахара и крахмалов.Ученые поясняют: перестав получать углеводы для получения энергии, тело начинает сжигать с этой целью накопленный жир. Еще одним преимуществом низкоуглеводного питания становится снижение уровня инсулина, в результате чего почки теряют избыток натрия и воды. Это уменьшает вздутие живота и дает дополнительный эффект похудения за счет уменьшения отечности.«Имеющиеся данные показывают, что низкоуглеводный рацион снижает аппетит и может привести к тому, что вы начнете потреблять меньше калорий без специального подсчета и не чувствуя голода», - утверждают зарубежные диетологи.Есть белок, жир и овощи. Данное условие согласуется с предыдущим. По словам экспертов, каждый прием пищи должен включать источник белка, источник жира и овощи с низким содержанием углеводов. Есть таким образом нужно два-три, максимум четыре раза в день.«Потребление белка является неотъемлемой частью похудения. Это позволяет увеличить расход калорий организмом, уменьшить тягу к еде, в целом есть меньше», - говорят эксперты.Они рекомендуют включать в меню следующие источники белкаМясо: говядина, курица, свинина, баранина.Рыбу и морепродукты.Яйца: цельные с желтком.Растительные: бобовые, сою.Что касается овощей, желающим похудеть за короткое время нужно делать ставку на продукты, содержащие мало углеводов.В их числе:брокколицветная капусташпинатпомидорыбрюссельская капустабелокочанная капусташвейцарский мангольдлистовые салатыогурцы.Из жиров рекомендуются оливковое, кокосовое, льняное масла. В целом можно употреблять любые здоровые жиры – разнообразные растительные нерафинированные масла, не подвергающиеся тепловой обработке.«Пока вы сохраняете свое потребление углеводов низким, придерживаетесь способа с употреблением белков, жиров и несладких овощей, необходимости в подсчете калорий нет», - заявили исследователи.Силовые упражнения три раза в неделю. Попробуйте три-четыре раза в неделю поднимать вес, дают совет медики. Силовые упражнения позволяют сжигать много калорий и предотвращают замедление метаболизма, которое нередко возникает при попытках худеть. Кроме того, они наращивают и укрепляют мышечную массу, что обеспечивает активное сжигание жира даже в состоянии покоя.