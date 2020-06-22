Мясников назвал продукты, способные снижать холестерин не хуже лекарств

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал орехи одним из лучших продуктов, способных снижать холестерин. Он сопоставил их эффект с действием лекарства аторвастатина.Кардиолог, врач общей практики Александр Мясников назвал продукты, способные снижать повышенный холестерин не хуже лекарств в эфире телеканала «Россия 1». Отдельно он выделил орехи: 70 граммов продукта (можно есть любые орехи) снижают холестерин наравне с аторвастатином дозировкой 10 миллиграммов, заметил врач.Еще один продукт – это рыба: ее полиненасыщенные жирные кислоты повышают содержание «хорошего» холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности), способствующего сокращению количества «плохого» ЛПВП-холестерина, забивающего артерии, способствующего развитию атеросклероза. Кроме того, очищению сосудов способствует питье зеленого чая, обладающего нужными для этого веществами-полифенолами, добавил врач.Помогает снижать вредный холестерин в сосудах и дикий рис. Мясников сообщил: данный продукт содержит химическое вещество, входящее в состав лекарств статинов.Также для оздоровления сосудистой системы Мясников рекомендует употреблять красный виноград. Специалист уточнил, что его кожица богата ресвератролом: «это биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку», сообщил он.Дополнил список продуктов, способных снижать холестерин не хуже лекарств, чеснок. Для контроля уровня холестерина достаточно ежедневно съедать одну дольку, заявил Мясников.