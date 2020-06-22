Кофе и аспирин - не самое лучшее сочетание при похмелье, говорят медики

Врач-терапевт Ольга Кашубина, передает "Радио Спутник", призывает в борьбе с похмельем быть острожными. Она ссылается на распространенную практику употребления препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты вместе с крепким кофе. Данное сочетание может не помочь при характерной головной боли, однако в других случаях будет полезным."Аспирин действительно может снять головную боль, но это справедливо для любого вида головной боли. Особого смысла принимать аспирин при похмелье нет, хотя и особого вреда тут нет. Единственное, о чем следует помнить, что аспирин негативным образом воздействует на желудок. У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита. Людям с язвенной болезнью не показано такое сочетание. Я бы не экспериментировала.А при головных болях, не связанных с алкоголем, сочетание кофе с данным препаратом может дать хороший эффект. Ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, а кофеин способствует выведению из нее шлаков. Даже существуют таблетки, которые сочетают аспирин и кофеин. Тот факт, что фармакология такие таблетки производит, говорит о том, что эти два вещества вполне между собой сочетаются. Никакого особого страха, чтобы запить таблетку аспирина чашкой кофе, нет. Более того, кофеин часто добавляют к аспирину, поскольку он усиливает обезболивающее действие. Эти два вещества друг друга потенциируют, и эффект получается более сильным".