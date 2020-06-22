Диетолог Макиенко рассказала, кому нельзя есть помидоры

Помидоры обладают желчегонным свойством и потому их нельзя есть людям, склонным к камнями в желчном пузыре или почкам. Существуют и другие противопоказания, – об этом напомнила диетолог Натали Макиенко.Макиенко рассказала, что если в желчном пузыре есть камни, регулярное употребление помидоров может вызвать их увеличение, поскольку овощам присуще желчегонное свойством. При наличии почечнокаменной, желчнокаменной болезни, гастрите от томатов лучше отказаться.Также нельзя есть помидоры, когда имеются заболевания поджелудочной железы (панкреатит), подагра, частый метеоризм, изжога. Воспаления и повышенная температура, экзема, псориаз, зуд, заболевания суставов и кожи – все это тоже факторы, делающие томаты нежелательными, дополнила диетолог.Людям, не страдающим вышеперечисленными нарушениями, помидоры могут дать много пользы. Они являются источником большого количества антиоксидантов, включая витамин C, и важных для крепкой иммунной системы минералов – магния, калия, фосфора, кальция, цинка.«Помидоры полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, варикоза, геморроя, при анемии и пониженном давлении», - сказала диетолог Макиенко.