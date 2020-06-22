Открытие: предсказать диабет реально с первых лет жизни

То, что у человека разовьется диабет 2-го типа, можно сказать еще в детстве, заявляют ученые из Бристольского университета. Как отмечает "ТАСС", предлагается анализировать показатели метаболизма у ребенка. Было проведено исследование образцов крови около 4000 детей и молодых людей разного возраста. Первый забор крови происходил в 90-е (тогда им было 8, 16, 18 и 25 лет; признаков диабета не фиксировалось), а последний - совсем недавно.Благодаря уникальной методике оценки возможно спрогнозировать развитие диабета 2-го типа за несколько десятков лет до появления первых симптомов. Метаболический профиль должен показать личную восприимчивость организма к патологическим процессам, к скачкам сахара и инсулина. Исходя из полученной информации, возможно изменить образ жизни еще в детстве, тем самым, снизив риск диабета в дальнейшем.Согласно статистике, в мире насчитывается более 420 миллионов диабетиков. Диабет - седьмая в списке самых распространенных причин смертей. У 90% диабетиков диагностирован диабет 2-го типа. И, констатируют врачи, заболевание молодеет, затрагивая младшие возрастные группы. Притом, каждый второй диабетик не догадывается о своем заболевании.