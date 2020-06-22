Открытие: предсказать диабет реально с первых лет жизни
Благодаря уникальной методике оценки возможно спрогнозировать развитие диабета 2-го типа за несколько десятков лет до появления первых симптомов. Метаболический профиль должен показать личную восприимчивость организма к патологическим процессам, к скачкам сахара и инсулина. Исходя из полученной информации, возможно изменить образ жизни еще в детстве, тем самым, снизив риск диабета в дальнейшем.
Согласно статистике, в мире насчитывается более 420 миллионов диабетиков. Диабет - седьмая в списке самых распространенных причин смертей. У 90% диабетиков диагностирован диабет 2-го типа. И, констатируют врачи, заболевание молодеет, затрагивая младшие возрастные группы. Притом, каждый второй диабетик не догадывается о своем заболевании.
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