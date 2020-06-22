Раскрыты малоизвестные полезные свойства герани

Герань — это не только декоративное растение, способное украсить любой интерьер, но и ценный источник некоторых полезных веществ. Статью, посвященную полезным свойствах герани, о которых мало кто знает, публикует сетевое издание "Актуальные новости".Научное название герани — пеларгония. Растение, которое происходит из Южной Африки, стало декоративным примерно триста лет назад благодаря своим эстетическим качествам и приятному аромату. Но герань — это еще и целебное растение, в состав которого входят разные полезные вещества — сахара, пектин, танины, крахмал, камедь, а также важные для человеческого организма кислоты.С давних пор известны полезные свойства настойки на основе листьев пеларгонии. Вытяжка из герани используется для создания косметических средств, которые применяются в том числе и для быстрого заживления ран. Плюс, средства на основе герани применяются для общего ухода за кожей.Эфирные масла из герани широко используются в парфюмерии — они обладают лимонными, мятными и яблочными ароматами. Некоторые вещества из состава растения могут оказывать кровоостанавливающий эффект, поэтому пеларгония применяется и в медицине. Все это делает пеларгонию достаточно полезным растением, которое, к тому же, еще и несложно выращивать — важно обеспечить герани много света и умеренный полив, чтобы она радовала вас своим цветением.