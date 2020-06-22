Психологи рассказали, как самоизоляция влияет на отношения и что с этим делать

Самоизоляция может помочь парам выявить проблемы в отношениях.Самоизоляция изменила жизнь многих людей и продолжает диктовать свои правила. Ведь раньше пары, которые живут вместе, обычно виделись только несколько часов в день, то теперь они вместе 24/7, и это точно будет иметь отпечаток на отношениях. Поэтому появление некоторых проблем в паре — это абсолютно нормально в такое время.Психологи говорят, что одно дело – это проводить с партнером ленивые выходные дома, но совсем другое – жизнь во время карантина. Это становится больше похоже на выживание в замкнутом пространстве. Самоизоляция может помочь парам выявить проблемы в отношениях.Ведь современные пары никогда ранее не находились в таких условиях, поэтому они не знают, что нормально, а что нет. Поэтому просмотрите эти семь проблем, которые вы, вероятно, сейчас испытываете, и которые являются абсолютно нормальными даже в счастливых, здоровых отношениях.7 проблем, которые являются нормальными для пар на самоизоляцииВы теперь меньше разговариваетеПсихологи утверждают, что это вполне нормально в любых долгосрочных отношениях. А все потому, что вы хорошо знаете своего партнера, понимаете, что он/она скажет в определенной бытовой ситуации, поэтому можете не говорить об этом.К тому же, теперь, когда вы весь день проводите дома вместе, у вас даже нет обычного варианта для начала разговора «как прошел твой день?», ведь вы сами все видели.Как решить эту проблему? Эксперты советуют отвести себе время на разговор и узнать друг друга глубже. К примеру, спросите: «Что ты больше всего хочешь сделать, когда все это закончится?» или «А если на самом деле, как ты себя чувствуешь сегодня?» Попробуйте спросить о планах на будущее. И помните, что это нормально, если вы оба сейчас чувствуете стресс и снижение активности.Вам иногда хочется побыть в одиночествеБесспорно, вы любите своего партнера, но вместе с этим каждому человеку иногда необходимо побыть в одиночестве, чтобы поддерживать свою индивидуальную жизнь и сохранить благоразумие.Лучшим вариантом решения этой проблемы является создание личного пространства. Можете, например, пойти на прогулку одна, чтобы партнер мог побыть наедине с собой. Или же работайте в разных комнатах и определите часы, которые вы будете проводить вместе. Поэтому не стесняйтесь попросить об одиночестве, если чувствуете в этом необходимость.У вас стало меньше сексаВ этот период пары могут переживать стресс, даже если они этого не осознают. Да и не совсем романтично ходить дома в спортивных штанах и реже приводить себя в порядок.Но если у вас стало меньше секса в отношениях, не стоит волноваться, что между вами больше нет искры, ведь такое состояние во время карантина – это нормально. Лучше сосредоточьтесь на эмоциональной связи, которая сейчас увеличивается между вами.Вы не можете найти решения в некоторых конфликтахДаже самые счастливые пары знают, что некоторые конфликты неизбежны, и не нужно каждую незначительную проблему разбирать по мелочам. Ведь настоящая цель длительных отношений – это партнерство, которое поможет вам прожить счастливую жизнь. Поэтому если вы решили для себя, что вы с этим человеком надолго, то лучше не доказывать свою правоту в конфликтах, а искать компромиссы.Испытываете раздражение по пустякамВаш любимый может разбрасывать вещи по комнате вместо того, чтобы сложить их в шкаф, или девушка может оставлять свою косметику на полках ванной и тому подобное. На период карантина, когда вы постоянно вместе, все эти привычки могут раздражать вас еще больше и от этого не спрятаться.Психологи говорят, именно это отличает здоровые отношения от несчастливых: независимо от того, насколько сильно вас раздражают привычки любимого человека, вы знаете, что она/он так же терпелив ко всех вашим привычкам. И вы точно привыкли к таким его вещам.Вы чаще ссоритесьСейчас раздражающих факторов в жизни стало больше, а снимать стресс вы сейчас можете только с партнером. Так что если вы стали ссориться чаще, то понимайте, что это естественно. Просто убедитесь, что эти ссоры не переходят черту здравого смысла (вы не оскорбляете друг друга, задаете вопросы, а не обвиняете). В здоровых отношениях должно быть счастливых моментов больше, чем ссор, так что будьте терпеливы, когда конфликт все же действительно возникает.Вам стало скучно вместеВо время карантина сложно поддерживать романтику, ведь вы постоянно вместе. К тому же, нельзя пока посещать любимые рестораны или путешествовать по миру. Так легко почувствовать скуку во всех сферах жизни, тем более, в личной. Самая большая проблема – что он/она будет развлекать вас, ибо только вы сами можете контролировать свои чувства и влиять на свое состояние.Убить скуку можно, если дать возможность второй половинке почувствовать себя особенной. Например, купить в супермаркете любимые сладости партнера или устроить романтический ужин.