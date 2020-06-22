Зачем рано ложиться и рано вставать?

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Лето – идеальное время для того, чтобы урегулировать режим сна и отдыха. Сама природа даёт нам возможность раньше просыпаться. На самом деле, от того во сколько мы встаём и ложимся, зависит наше состояние в течение дня.Многие делят людей на «сов» и «жаворонков». Да, есть женщины и мужчины, которые живут ночной жизнью: поздно встают и ложатся спать глубокой ночью. Пик активности у них наблюдается к вечеру. Но подобный режим дня – это лишь выработанная годами привычка, которую можно и нужно менять, так как говорит она, прежде всего, о накопившемся стрессе в организме. Именно по этой причине человек не может рано уснуть, а утром ему тяжело вставать.Есть другая категория людей. Они ложатся ближе к 12-ти ночи, а встают часов в 7-8 утра, но просыпаются с большим трудом. С самого утра они чувствуют себя уставшими и весь день проживают как в дымке.Основная причина подобных состояний – несоответствие режима сна естественным природным ритмам. В нашем организме постоянно происходят жизненно важные процессы, которые во многом зависят от фазы движения солнца. Каждый из нас – микрокосмос, единый механизм вселенной, работающий по биологическим часам.Во сколько нужно вставать?Наиболее благоприятное время для пробуждения, согласно Диначарье (правильный распорядок дня по аюрведе – прим. ред.) – в период с 4 до 6 утра. Когда вы встаёте в это время, сама природа дарит вам силы и наполняет энергией на весь день. За 20 минут до восхода солнца тело настраивается на активную дневную деятельность. И в это же время в нас просыпается тонкая энергия Ваты-доши, которая отвечает за выведение токсинов из организма естественным образом. Поэтому важно с утра принять душ и до завтрака сходить в туалет.3 секрета доброго утраПоделюсь с вами своими способами радостного пробуждения, которые позволяют мне настроиться на предстоящий день.1. Приветствие мируКаждое утро, открыв глаза, я приветствую мир! Это можно делать как угодно, главное – от сердца. Я говорю вслух: «Здравствуй, мир, я радуюсь вместе с тобой!» и повторяю 3 раза. С этим чудесным ритуалом я просыпаюсь уже много лет, где бы ни находилась. Благодаря ему я чувствую прилив сил и радости, ощущаю единство с миром, наблюдаю его красоту, соединяясь с гармоничным потоком жизни. Ритуал особенно помогает, когда я просыпаюсь с грустинкой или не очень хорошо себя чувствую.2. Утренние ритуалыНаполнив сердце и мысли радостью, можно переходить к заботе о теле:? Выпить стакан теплой воды с лимоном или без, в зависимости от того, как чувствует себя желудок.? Сделать 10-минутную зарядку в удовольствие.? Приготовить теплый, вкусный, сбалансированный завтрак, обязательно с качественными белками, жирами и клетчаткой и разделить его с родными.3. Расслабленное состояниеВажно провести утро максимально расслабленно. Не спешить, двигаться плавно, говорить спокойно и наслаждаться каждым мгновением. Поверьте, как бы вы ни торопились, всё равно успеете столько, сколько нужно. Но в спешке возникает состояние напряжения, стресса, а такие чувства с утра нам абсолютно не нужны.Во сколько ложиться спать?Лучшее время для сна – с 22 до 23 часов. Время Питты-доши. И в этот период во сне наш организм активно очищается от шлаков и токсинов. Если мы не спим, то можем чувствовать определенный прилив сил и энергии. На самом деле эта энергия дана для естественного очищения организма. А мы используем её для работы, просмотра телевизора и сидения в телефоне.Плюсы соблюдения природного режима дняЕсли следовать режиму дня согласно Диначарье, то тело будет само очищаться от накопленных токсинов, и не нужно будет прибегать к чисткам, голоданиям и другим методам. Только представьте, сколько ресурсов заложено в нас самой природой. Наш организм может сам восстанавливаться, если соблюдать биоритмы.Попробуйте внедрить в свою жизнь режим Диначарье. Но делайте это постепенно. Можно сдвинуть время сна и пробуждения сначала на 10-15 минут. Через неделю – на 20-30 минут. И так, шаг за шагом, вы приблизитесь к идеальному режиму дня.Понаблюдайте, насколько лучше вы себя чувствуете, с каким настроением встаёте. Насколько хорошо и спокойно спите. Сонастройка организма с биоритмами, которая заложена в нас природой, позволяет открыть в себе новый источник сил и энергии. И этот колоссальный ресурс можно направить на себя, семью и любимое дело.