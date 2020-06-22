Какие продукты медики советуют есть, чтобы избежать диабета 2 типа?

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Медики советуют есть овощи, бобовые, овсянку – эти и другие продукты помогают избежать диабета 2 типа благодаря своей способности стабилизировать уровень сахара в крови.Одним из важных условий для снижения риска диабета является употребление клетчатки: ее долгое усвоение защищает от скачков глюкозы в крови. По словам специалистов, следует есть больше фруктов с высоким содержанием клетчатки (например, яблок), также ягод, цитрусовых, об этом информирует журнал WomanEL.Другой рекомендуемый врачами продукт – разнообразные бобовые. Они сочетают белок и клетчатку, оба компонента эффективно защищают от колебаний уровня сахара.Также с этой задачей хорошо справляется овсянка.Помимо того, медики советуют есть больше зеленых не крахмалистых овощей – обычную капусту, а также брюссельскую, брокколи, шпинат. Данные продукты богаты минералами, позитивно влияющими на производство инсулина и реакции организма на него, – тем самым они помогают избежать диабета 2 типа.Специалисты подчеркивают, что для предотвращения диабета нужно избегать углеводных перекусов, провоцирующих всплески сахара в крови. Их рекомендация: перекусывать орехами, чьи полиненасыщенные жиры замедляют развитие диабета 2 типа.