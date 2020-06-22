Названы главные правила питания в жару

Об этом важно знать каждому.Потеря аппетита, плохой сон, вялость — периоды жаркой погоды не всегда радуют нас. Но наряду с обычными мерами предосторожности, которые мы должны принимать во время тепловых волн, есть отличные советы по преодолению проблем в жаркую погоду.Итак, как еда и напитки помогают нам в жаркие дни? Об этом рассказывает диетолог Керри Торренс.Сколько воды мы должны пить?Обычно мы теряем от 2 до 2,5 литров жидкости в день из-за потоотделения, дыхания и прочих выделений. Поэтому, согласно рекомендациям специалистов по питанию, в обычные дни мы должны пить около 6-8 стаканов воды или другой увлажняющей жидкости. Хорошей новостью является то, что мы можем достичь этой нормы с помощью молока, напитков без сахара, чая и кофе, а также обычной воды. Но помните, что напитки с кофеином оказывают мочегонное действие, заставляя вас терять жидкость. Поэтому Керри предлагает свести их к минимуму. Фруктовые соки и коктейли тоже учитываются, но они должны быть ограничены до 150 мл в день из-за натурального «свободного» сахара, который они содержат.Керри говорит, что «наши конкретные потребности варьируются в зависимости от возраста, размера, пола и объема физической активности, а также факторов окружающей среды, включая температуру и влажность».Как мы регулируем питьевой режим в жаркую погоду?Мы должны пересмотреть наше потребление воды во время жары. Как утверждает диетолог, более высокие температуры и влажность увеличивают скорость испарения с кожи, что означает, что мы больше потеем. Поэтому мы должны пополнять наш уровень жидкости все чаще и чаще. Количество жидкости зависит от ваших личных особенностей, а также от того, насколько вы активны.Если вы регулярно занимаетесь спортом, Керри предлагает сделать выбор в пользу спортивных напитков, которые специально разработаны для оптимального обеспечения поглощения жидкости.Можно ли пить слишком много воды?Можно пойти другим путем и выпить слишком много — для большинства людей со здоровыми почками это означает более частое мочеиспускание. Керри говорит: «Слишком много воды, потребляемой за короткий промежуток времени, может привести к тому, что почки не смогут поддерживать электролитный баланс, поэтому кровь становится очень разбавленной. Это влияет на то, как функционирует наш организм, например, на кровяное давление. Гипонатриемия — это состояние, вызванное слишком большим количеством воды, что приводит к опасному снижению уровня натрия. Атлеты, которые участвуют в соревнованиях на выносливость и принимают слишком много жидкости, могут быть подвержены риску такого состояния».Какие продукты оптимальны в жаркий день?Керри говорит, что продукты питания составляют около 20-30% нашего потребления жидкости. Некоторые из них содержат больше воды, чем другие. Мы должны употреблять эти продукты в жару, если мы хотим поднять уровень H2O в организме. Вот их список:КлубникаОгурецКабачкиСельдерейСалатДыняБлюда с высоким содержанием жидкости могут помочь достичь нужного уровня гидратации. Среди них – супы, тушеное мясо и каша. Конечно, их можно сделать более летними, используя сезонные ингредиенты.Может ли холодная еда и питье помочь нам охладиться?Холодные напитки и мороженое могут показаться естественным выбором, когда вы захотите охладиться. Но на самом деле они могут принести больше вреда, чем пользы. «Холодная еда и напитки могут дать вам начальный охлаждающий эффект, но он недолговечный», — говорит Керри. «Это потому, что потребление пищи приводит к повышению температуры, так как процесс пищеварения генерирует тепло. В сочетании с быстрым охлаждением, вызванным холодными продуктами питания и напитками, это означает, что ваше тело чрезмерно компенсирует повышение температуры. Таким образом, вы можете почувствовать себя более горячим, чем прежде!»Пить что-нибудь горячее в солнечный день может показаться наименее привлекательным занятием, но теплые напитки могут на самом деле помочь регулировать наше тело.