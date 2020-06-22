Врач раскрыл способ, помогающий меньше есть

По словам врача, доктора медицинских наук Василия Генералова, одним из способов, помогающих есть меньше, является стиль питания без употребления фастфуда и полуфабрикатов, благодаря которому происходит восстановление вкусовых рецепторов.Переход от переработанной еды к здоровой пище способствует тому, что человек начинает меньше есть, – этот способ врач раскрыл в интервью радио Sputnik. Медик пояснил, что количество съедаемой человеком пищи связано с работой вкусовых рецепторов, помогающих получать удовольствие от еды и испытывать насыщение ею.Когда пищевые рецепторы функционируют в аномальном, нестабильном режиме, человек начинает есть все больше. Сбой работы рецепторов может произойти из-за влияния компонентов, которыми насыщены продукты промышленного производства, сказал Генералов.«Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Они снижают порог вкусовой чувствительности, что мешает человеку наедаться при употреблении умеренных порций – для насыщения ему необходимо большое количество пищи», - раскрыл секрет специалист.Хороший способ, помогающий меньше есть, – восстановить нормальную деятельность пищевых рецепторов. Для этого следует перестать употреблять переработанные, полуфабрикатные продукты – суточный рацион должен состоять из натуральной еды: мяса, яиц, рыбы, овощей, зелени. Такое питание восстанавливает вкусовую чувствительность, что защищает от переедания.«Чем меньше вы будете употреблять полуфабрикатов, фастфудов, тем чище будут ваши рецепторы. Такие продукты действуют как наркотики, вызывая пищевую зависимость», - предупредил врач.