Целебная сила сосны

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

О полезных свойствах сосновой хвои известно с давних пор. Сосновые леса благотворно влияют на атмосферу Земли. Не зря здравницы для больных легочными болезнями имеют обязательный атрибут - сосновый бор.Сосновая хвоя содержит немало полезных веществ, а витамина С в ней в шесть раз больше, чем в цитрусовых! Из сосны изготавливают эфирное масло. Препарат применяют в медицине, фармакологии, косметологии, парфюмерии.Хвоя сосны обладает сильным противовоспалительным, иммуномодулирующим действием, дезинфицирующим свойством.Хвою сосны применяют в лечении заболеваний лёгочной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата.При длительном применении хвоя способствует выводу из организма вредных веществ.Эфирное масло сосны обладает способностью справиться с возбудителями лёгочных инфекций, прекрасно очищает слизистую дыхательных путей.Хвоя замечательного вечнозеленого дерева избавит от насморка, простуды. Средства, приготовленные из побегов сосны, способствуют разжижению мокроты, отхаркиванию, что очень важно в лечении лёгочных заболеваний, бронхитов, туберкулёза.Средства из сосновых веточек эффективны в лечении кожных проблем: фурункулёза, язв, карбункулов.В сосновом бору полезно гулять людям, страдающим кашлем. Конечно, если дело дошло до воспаления лёгких, только сосной не вылечишься, но как дополнение к лекарствам прогулки в сосновом лесу будут очень кстати.Воздух в сосновом бору пропитан фитонцидами, не вызывает аллергии, обладает высокой лечебной эффективностью.Доказано, что у больных, безуспешно лечившихся от кашля, этот недуг проходит через сутки пребывания в сосновом лесу. Уже к вечеру произойдут заметные перемены в самочувствии: кашель станет реже, больной сможет откашляться. Спокойный сон среди сосен обладает поистине чудодейственной силой.Если есть возможность, чаще гуляйте среди сосен с детьми, особенно с часто болеющими.Место для лечебных прогулок должно находиться вдали от автомобильных магистралей, заводских и фабричных корпусов.Заготовка хвоиЕсли нет возможности проводить в лесу целые дни, а тем более сутки, можно воспользоваться заготовленной сосновой хвоей.Сосновую хвою собирают в любую пору года, но наиболее целебной считается хвоя, собранная зимой или в начале весны. Для лечебных целей собирают прошлогодние побеги - концы сосновых ветвей, примерно 10 см. Хвоя должна быть тонкой, зеленого насыщенного цвета. Пожелтевшие иголки не имеют ценности.В холодное время года хвою можно хранить на балконе, весной и летом – в морозильнике.Хорошая альтернатива - сушка. Хвою перебирают (удаляют мусор и желтые иголки), промывают в проточной воде, подсушивают на полотенце. Сырьё нарезают ножницами на небольшие кусочки, выкладывают на плотную бумагу для сушки. Сырье следует периодически ворошить.В духовке не советуют сушить сосновую хвою, так как при высоких температурах улетучиваются эфирные масла.Молодые сосновые веточки используют не только в народной, но и официальной медицине. Лечебные средства из сосны помогают при многих недугах.Сосновую хвою нельзя собирать возле автомобильных трасс, железных дорог, возле заводских корпусов.Лечебные рецептыИз хвои готовят витаминные напитки.Из свежей хвоиВ 1 стакан вымытой, измельчённой хвои влить 1 л воды, довести до кипения. Не кипятить! Настаивать отвар сутки. Пить по 100 г перед едой. Длительность приема - не менее месяца.Для быстрого восполнения витамина СПоловину стакана очень мелко измельченной хвои засыпать в кастрюльку, влить 200 г сырой воды. 20 минут кипятить на небольшом огне, профильтровать. Добавить в отвар 4 ч. ложки свежевыжатого сока лимона, 1 ч. ложку натурального мёда. Напиток выпивают за один раз.Хвойные ванныТакие процедуры эффективно очищают лёгкие, снимают боли при невралгиях, остеохондрозе, возвращают глубокий сон, улучшают настроение, благотворно влияют на кожу - она становится упругой и гладкой.Для лечебной ванны придется приготовить отвар: 3 полные горсти измельчённых сосновых иголок всыпать в кастрюльку, влить 1,5 л некипячёной воды. Поставить посуду на медленный огонь, кипятить под крышкой 15 минут, процедить сквозь сито в воду для приема ванны.Важно! Температура воды для целебной ванны не должна быть выше 37 гр., время приёма ванны - не более 25 минут.Эфирное масло сосныНо если у вас нет возможности гулять в сосновом бору или заготовить хвою, не расстраивайтесь. Купите в аптеке или магазине эфирное масло сосны. Это средство обладает поистине целебной силой: поможет справиться с насморком, облегчит кашель, улучшит самочувствие.При насморке смазывайте маслом кожу над носовыми пазухами не менее трех раз в день. При першении и боли в горле, кашле смазывайте шею в болевых местах, полощите горло раствором эфирного масла сосны: в 50 г теплой воды капните 5 капель масла. Полоскание повторяйте каждый раз после приёма пищи.Вдыхайте пары эфирного масла трижды в день.Не забывайте плотно закручивать крышку флакончика, так как эфир быстро улетучивается.Сосновая хвоя, эфирное масло сосны помогут вам быстрее избавиться от недугов, а при регулярном применении значительно оздоровить организм.ПротивопоказанияПрепараты из сосновой хвои нельзя применять беременным и в период кормления грудью, при острых заболеваниях почек, почечной недостаточности, вирусном гепатите, сердечной недостаточности, брадикардии и мерцательной аритмии.