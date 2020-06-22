Чрезмерная физическая нагрузка на работе может оказаться вреднее сидячего образа жизни

Ученые сравнили продолжительность жизни японских артистов разных традиционных жанров. Оказалось, что меньше живут те из них, кто подвергается интенсивной физической нагрузке.

Хорошо известно, что физические упражнения продлевают жизнь и улучшают здоровье. Но на практике не сравнивалась продолжительность жизни людей, которые в течение жизни в связи с характером работы ведут преимущественно сидячий образ жизни, и тех, кто по роду деятельности постоянно сталкивается с физической нагрузкой.

Регулярная физическая активность может оказаться вредной для здоровья, если она слишком интенсивна. К таким выводам пришли ученые, которые наблюдали за представителями различных традиционных искусств Японии. Новое исследование, проведенное учеными из Токийского технологического института, опубликовано в Palgrave Communications.

Авторы сравнили данные о здоровье и продолжительности жизни 699 артистов, которые представляли четыре различных традиционных японских вида искусства: кабуки (театр, связанный с большой физической нагрузкой), садо (чайные церемонии), ракуго (рассказывание комичных историй) и нагаута (игра на музыкальных инструментах).

Ученые сообщили, что полученные данные не соответствовали их ожиданиям. Они предполагали, что артисты театра кабуки живут дольше, потому что их род деятельности связан с физической активностью. Но анализ показало, что представители этого вида традиционного искусства жили меньше, чем другие участники исследования.

Избыточные упражнения на выносливость и чрезмерная физическая активность нивелирует пользу упражнений для актеров театра кабуки, предполагают ученые.
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