Кардиолог Халимова назвала продукты для контроля холестерина в крови
Медик назвала в Instagram, продукты, необходимые в рационе для контроля холестерина. По словам Халимовой, один из главных врагов избыточно скапливаемого вредного холестерина – это нерафинированное масло. Кардиолог рекомендует употреблять для оздоровления сосудов столовую ложку масла ежедневно – прекрасно подойдут льняное, оливковое, рыжиковое, кедровое.
Также для контроля холестерина в крови полезно употреблять ежесуточно горсть орехов или семян: тыквенных, чиа, льняных, кунжутных. Еще один великолепный продукт для здоровья сосудов – жирная рыба, морепродукты: кардиолог отмечает, что достаточно употреблять ее 2-3 раза в неделю.
Назвала Халимова и другие эффективные для контроля холестерина продукты – лук, чеснок, ягоды, бобовые, гречка. Вдобавок кардиолог подчеркнула важность употребления продуктов, насыщенных клетчаткой, чистильщиком артерий. Чтобы получать достаточно клетчатки, нужно есть зелень, листовые овощи, сельдереи?, капусту, огурцы, сырую морковь, перец, овсяные отруби, рассказала врач.
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