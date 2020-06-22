Кардиолог Халимова назвала продукты для контроля холестерина в крови

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Нерафинированное масло, рыба, семена тыквы, огурцы – вот неполный список продуктов, которые врач-кардиолог и терапевт Гульназ Халимова рекомендует употреблять в пищу для контроля холестерина в крови.Медик назвала в Instagram, продукты, необходимые в рационе для контроля холестерина. По словам Халимовой, один из главных врагов избыточно скапливаемого вредного холестерина – это нерафинированное масло. Кардиолог рекомендует употреблять для оздоровления сосудов столовую ложку масла ежедневно – прекрасно подойдут льняное, оливковое, рыжиковое, кедровое.Также для контроля холестерина в крови полезно употреблять ежесуточно горсть орехов или семян: тыквенных, чиа, льняных, кунжутных. Еще один великолепный продукт для здоровья сосудов – жирная рыба, морепродукты: кардиолог отмечает, что достаточно употреблять ее 2-3 раза в неделю.Назвала Халимова и другие эффективные для контроля холестерина продукты – лук, чеснок, ягоды, бобовые, гречка. Вдобавок кардиолог подчеркнула важность употребления продуктов, насыщенных клетчаткой, чистильщиком артерий. Чтобы получать достаточно клетчатки, нужно есть зелень, листовые овощи, сельдереи?, капусту, огурцы, сырую морковь, перец, овсяные отруби, рассказала врач.