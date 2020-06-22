Названы жирные продукты, которые есть полезно

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От них можно не отказываться.Последние исследования показали, что насыщенные, или вредные, жиры занимают свою нишу в правильном питании и регулярное их употребление в умеренном количестве может привести в норму уровень холестерина в крови и даже улучшить метаболизм.Сливочное маслоПо своим питательным свойствам сливочное масло гораздо полезнее, чем вы думаете. В нем содержится больше жирорастворимых витаминов, особенно витамин К2, который помогает вашему организму усваивать кальций, а значит доставлять его к костям и удалять из артерий, где он может нанести серьезный ущерб. Насыщенные жиры также считаются более безопасными, чем омега-6 полиненасыщенные жиры, которые поступают в организм из произведенных промышленным способом растительных масел.ЖелткиЖелтки обычных яиц — это источник витамина А, холина, витаминов группы В и селена. Для них характерен высокий уровень витамина D и каротиноидов — антиоксидантов, которые придают желткам свой насыщенный желто-оранжевый цвет.Органический беконВ беконе содержится очень важное вещество холин, которое, согласно исследованиям, помогает бороться с последствиями болезни Альцгеймера и другими нарушениями в деятельности мозга. К тому же бекон — это источник витаминов группы В и цинка, которые помогают вырабатывать серотонин.Какао маслоМасло, которое очень часто используется в натуральных средствах по уходу за кожей, так же хорошо подходит и для здоровой еды. Какао масло насыщает организм антиоксидантами и омега-9 жирными кислотами, которые помогают поддерживать гормональный баланс и баланс иммунной системы.АвокадоАвокадо богато олеиновой кислотой (омега-9) и поддерживает здоровый баланс кожи, гормонального фона, одновременно способствуя оздоровлению пищеварительной системы благодаря содержанию клетчатки. Калий в его составе помогает противостоять стрессу, а витамины группы В способствуют фертильности.Горький шоколадИсследования показывают, что некоторые виды шоколада положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Первый в списке — горький шоколад с долей какао не менее 70-80%. Содержащиеся в нем антиоксиданты положительно влияют на кровоток и здоровье вашего сердца.Ореховые пасты и маслоОрехи — не только чемпионы по калориям, но и чемпионы по содержанию питательных веществ. Клетчатка, белок, антиоксиданты, разнообразные витамины и минералы — все в комплексе работают на понижение кровяного давления и даже оздоровление сердечно-сосудистой системы. Не забывайте и о том, что орехи — это пища для мозга. Было доказано, что одна порция орехов в день (в частности, грецких) — средство профилактики болезни Альцгеймера, улучшения памяти и подавления депрессии.Семена льна и чиаЭти суперфуды — растительный источник омега-3 жирных кислот. Если под рукой нет рыбы, воспользуйтесь семенами льна и чиа в качестве альтернативы. Также в них содержатся так называемые лигнаны, которые могут способствовать снижению уровня холестерина, а также нагрузок на сердечно-сосудистую систему.Жирные молочные продуктыНедавние исследования не обнаружили повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца или инсульта в условиях частого употребления молочных жиров. Тем более, что молочные продукты богаты полезными микроэлементами. Витамином D или калием, которые важны для эффективной работы сердца и нормального кровяного давления.Кокосовое маслоОдно из важных преимуществ этого продукта — триглицериды, которые обладают противомикробными свойствами и защищают наш пищеварительный тракт от вредоносных бактерий.