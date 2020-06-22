Семена арбуза оказались «идеальным суперпродуктом»
Косточки арбуза есть не принято, а зря. В них, как установили ученые, множество чрезвычайно полезных для человеческого организма веществ — например, витаминов группы B, железа и других микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот, а так далее. Плюс, косточки арбуза содержат клетчатку, которая очень полезна для желудочно-кишечного тракта.
Для того, чтобы косточки арбуза эффективно усваивались организмом и не раздражали кишечник, их нужно тщательно пережевывать. Но не стоит сразу же пытаться съесть слишком много косточек — лучше начать с умеренных порций. Такими рекомендациями поделились эксперты Федерального центра питания Германии, изучившие пользу семян арбуза.
Интересно, что о пользе семян арбузов знают жители некоторых арабских стран. Здесь принято сушить или жарить арбузные семена, а затем добавлять их в салаты и супы, а также в выпечку. Семена арбуза, кстати, можно измельчать в кофемолке, а затем добавлять получившийся порошок в разные блюда. Кроме того, из высушенных косточек даже можно заваривать чай.
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