Гинекологический осмотр: что важно знать

Перед осмотром врач должен провести с пациенткой небольшую беседу: уточнить, насколько регулярен менструальный цикл, как проходят месячные – насколько болезненно и обильно, насколько регулярна и разнообразна ее сексуальная жизнь, спросить, не беспокоят ли ее какие-либо странные симптомы и так далее. Предварительный разговор с доктором должен быть предельно откровенным – часто женщины стесняются о чем-то рассказывать, а ведь любая мелочь может оказаться решающей в лечении. Если женщина принимает какие-то лекарства, она обязательно должна поставить врача в известность.Особенно это касается антибиотиков – они изменяют микрофлору влагалища, поэтому анализ мазка будет неточен. Желательно запланировать гинекологический осмотр недели через две после окончания их приема. Если же визит вызван неотложными обстоятельствами, то доктор должен знать о том, что в этот период пациентка принимает антибиотики.После предварительной беседы гинеколог, как правило, прощупывает молочные железы, осматривает особенности фигуры. Склонность к полноте, кожные раздражения, угревая сыпь, увеличенные лимфатические узлы, повышенное оволосение могут указывать на какие-либо отклонения в организме, например гормональные.Непосредственный гинекологический осмотр можно условно разделить на два этапа: осмотр наружных половых органов и внутривагинальный осмотр. На первом этапе врач осматривает малые и большие половые губы, вход во влагалище, уретру – это необходимо, чтобы выявить кожные раздражения, выделения, генитальные бородавки и так далее. Внутривагинальный осмотр осуществляется при помощи зеркала – металлического или пластмассового инструмента особой конструкции, который позволяет раздвинуть и осмотреть стенки влагалища, а также шейку матки. Осмотр девственниц чаще всего проводится без использования зеркала, через анальное отверстие. Однако если требуется именно внутривагинальный осмотр, врач может воспользоваться специальным детским зеркалом, которое меньше по размерам, и поэтому проходит в отверстие в девственной плеве, не повреждая ее.После «зеркального» обследования врач берет мазок, который впоследствии исследуется в лаборатории на предмет болезнетворных инфекций. Далее проводится исследование методом пальпирования, то есть доктор прощупывает влагалище одним или двумя пальцами. Это не самая приятная процедура, но она необходима – это позволяет определить размеры влагалища, положение матки и яичников, а также выявить воспаления придатков, кисты яичников, миому матки, внематочную беременность.В некоторых случаях гинекологический осмотр включает в себя ректовагинальное обследование – доктор вводит палец в анальное отверстие, определяя таким образом толщину и состояние мышечной перегородки между влагалищем и анусом. Этим же методом проводится проверка состояния матки и придатков, но при этом вторая рука врача прощупывает живот.Несмотря на то, что за один осмотр врач успевает проверить практически все интимные места на женском теле, это занимает в среднем минут 10. Это время можно использовать с пользой, например задать доктору какие-либо вопросы о женском здоровье, проконсультироваться по поводу личной гигиены, попросить его объяснить значение тех действий, которые он в данный момент выполняет, или, если врач изъявит желание, просто поговорить на абстрактные темы. Это помогает отвлечься от неприятных ощущений, преодолеть страх, расслабиться и тем самым облегчить гинекологу работу.