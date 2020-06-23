Вкус нездоровья: чем вредны чипсы

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Чем быстро перекусить или что купить, когда нужна «быстрая» закуска? Конечно же, чипсы! Тем более что они продаются буквально на каждом углу. Хотя многие из нас слышали о вреде продукта, их годовое производство измеряется в полсотни миллионов долларов. Значит, спрос на них есть, да еще какой! Однако чем рискуют любители этой еды на бегу? Действительно ли чипсы имеют «страшный» состав? Давайте рассмотрим промышленное картофельное детище поближе.Что в составе?Теоретически в чипсах не должно быть ничего вредного. Разве что они богаты на лишние калории, ведь представляют собой тонко порезанные, обжаренные в масле ломтики картофеля. Но это в идеале. Современные производители стремятся сократить затраты, заменяя натуральное сырье дешевыми аналогами и химическими добавками. Так, в качестве основы (40-50%) выступает картофельная или пшеничная мука. Оставшаяся половина приходится на рисовую муку, модифицированный картофельный или кукурузный крахмал, пальмовое масло, консерванты, усилители вкуса (глутаматы), ароматизаторы, соль.Еще один подводный камень производства чипсов – их обжаривание во фритюре. Во-первых, производители могут грешить использованием некачественного растительного масла и даже технических жиров. Во-вторых, в процессе жарки в продукте образуется и накапливается опасное вещество акриламид (канцероген). Его «фишки» в чипсах – аппетитный запах и золотистый цвет.Получается, что безопасный на первый взгляд, снек – только подобие обжаренных картофельных ломтиков. По факту продукт нашпигован «химией», опасной для человеческого организма.Проходим мимоЕсли вам недостаточно «страшилок» о составе, рассмотрим вред чипсов для нас более детально. Аргументами «против» выступают:• высокая калорийность. Так, в стандартной пачке продукта она может доходить до трети суточного рациона. Но какие это будут калории? Пустые! Зато прибавка в весе при регулярном употреблении гарантирована на 100%;• большое количество соли нарушает обмен веществ, задерживает жидкость в организме, вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками;• вредные добавки в составе при регулярном употреблении чипсов в пищу снижают иммунитет, провоцируют аллергии, язвы, гастриты и даже генные мутации;• «конские» дозы ароматизаторов и консервантов буквально убивают нервную систему. Они заставляют человека страдать от бессонницы, проблем с вниманием и памятью;• расстройство половой функции у мужчин, ухудшение качества семенной жидкости, снижение уровня тестостерона. У женщин значительно повышается риск развития рака молочной железы;• гидрогенизированный жир в составе чипсов способствует накапливанию «плохого» холестерина. А это прямой путь к развитию тромбофлебита, атеросклероза и т.п.;Исследования показывают, что каждодневное употребление чипсов вызывает зависимость сродни тяги к алкоголю или курению. А попытки отказаться от промышленных картофельных снеков сродни «ломке». Врачи не рекомендуют лакомиться чипсами даже абсолютно здоровым людям. Что уж говорить о тех, кто страдает избыточным весом и хроническими заболеваниями!Отдельно хочется сказать о детях. Без преувеличения, чипсы и ребенок несовместимы. Конечно, если родители желают здоровья своему чаду. Специалисты настоятельно советуют оградить от «химической» картошки неокрепший детский организм как минимум до 12 лет. Те, кто не прислушиваются к этим рекомендациям, с большой долей вероятности могут обнаружить у младшего поколения снижение аппетита, раздражение ЖКТ, аллергии, ожирение, проблемы с сердцем.Могут ли чипсы быть полезны хоть чем-нибудь? Эксперты в один голос заявляют, что нет. Особую опасность представляет самое желанное лакомство – тонкие и хрустящие «чипсинки». А дополнение к пиву и вовсе повышает вредоносное влияние в несколько раз. Пожалуй, наименьшую концентрацию канцерогенов содержат так называемые воздушные чипсы. Но и этот факт не оправдывает их остальную «темную» сторону.Частым считается употребление продукта до 2-3 раза в неделю. Конечно, сложно отказаться от его замечательного вкуса, но минутное удовольствие может обернуться большими проблемами уже в недалеком будущем. Если вы не в силах сказать «нет» присутствию подобных снеков на вашем столе, готовьте их дома самостоятельно. С небольшой оговоркой – «не часто». Используйте картофель, выращенный без химикатов, хорошее растительное масло, минимум соли, натуральные специи и сухие травы. Поднять «рейтинг» полезности помогут свежие сезонные овощи. Так вы поможете организму усвоить продукт с минимальными последствиями.К слову, если вы любитель похрустеть, можно поэкспериментировать с полезными продуктами. Откройте для себя удивительный мир домашних чипсов на основе тонкого лаваша, овощей или фруктов. Усилить их полезное действие можно при помощи домашних соусов на основе натурального йогурта, нежирного мягкого творога или сметаны с добавлением огурца, зелени, горчицы, чеснока. Будьте здоровы и благоразумны!