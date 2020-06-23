Диетолог Новикова рассказала, как проще голодать с пользой для здоровья

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Периодически голодать полезно для организма, рассказала врач-диетолог Екатерина Новикова. Специалист поделилась, как проще это делать: по ее словам, новичкам подходит практика голодание по 10-14 часов в день.Одним из самых популярных сегодня методов голодания является формат 16/8, когда человек не употребляет пищу в течение 16 часов.«В оставшиеся восемь часов можно есть, однако важно отдавать предпочтение полезной пище и следить за суточной калорийностью рациона», - рассказала Новикова.Проще всего, считает она, начинать голодать по более мягкому варианту – пища не употребляется на протяжении 10-14 часов в сутки. Диетолог заметила, что «этот упрощенный вариант подойдет новичкам».Новикова сообщила, что подобное краткосрочное голодание при регулярном применении приносит много пользы здоровью – в частности, способствует снижению уровней сахара и инсулина в крови. Это уменьшает окислительный стресс, воспаление в организме.Специалист уточнила, что у людей, начинающих голодать, сокращение сахара в крови может достичь 6%, инсулина – 20-31%, благодаря чему активируется гормональная функция, способствующая более интенсивному жиросжиганию.«Кратковременное голодание в течение 3-24 недель ускоряет обмен веществ на 3,6-14% и, соответственно, потерю веса. Также организм запускает аутофагию – процесс удаления поврежденных клеток с дисфункциональным белком, что снижает риск развития рака» - добавила Новикова.