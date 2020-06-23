Симптомы больной печени, которые выдает лицо

Несмотря на то, что печень является одним из важнейших "фильтров" в организме человека, за ее здоровьем не так легко уследить. Так, даже больная печень не всегда вовремя подает сигналы. Однако, как выяснил "Рамблер", здоровье этого органа иногда может выдавать лицо.В частности, стоит обратить внимание на оттенок вашей кожи. Больная печень часто выдает себя пожелтевшим цветом лица или слизистых. Так происходит потому, что печень перестает выводить из организма пигмент билирубин, который и "красит" кожу в желтоватый цвет. При этом стоит особенно внимательно отнестись к этому симптому, потому как он может говорить о циррозе печени, гепатите или анемиюКроме того, при заболеваниях печени может развиваться желтуха. Печень вырабатывает желчь и "передает" ее в желчный пузырь. Но больная печень перестает накапливать желчь и все это может вылиться в зуд кожи или шелушение.При заболеваниях печени могут возникать непонятные синяки на теле и даже на слизистых. Тогда у человека повышается кровоточность кожных капилляров. В таких случаях печень не может эффективно синтезировать нужные вещества, а из-за этого нарушается свертываемость крови и появляются гематомы.