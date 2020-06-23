Мясников заявил о вреде «слишком здорового» образа жизни

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде "слишком здорового" образа жизни. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном".По словам врача, в последние годы здоровый образ жизни стал очень популярным. Однако это привело к возникновению различных расстройств пищевого поведения. Например, анорексии, булимии и орторексии.«Человек в погоне за здоровым питанием начинает настолько фанатеть этим, что нарушает все принципы здорового питания. Он думает, чем меньше калорий, чем больше полезных продуктов, тем лучше, забывая о том, что в природе самое главное — это сбалансированность питания», — рассказал Мясников.По мнению медика, фанатизм в этом вопросе может нанести вред здоровью человека. Мясников считает, что во всем должна быть золотая середина, и призвал людей к «разумной умеренности» в спорте, диетах, БАДах и «чистках» кишечника.