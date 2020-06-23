Диетологи объяснили, почему летом люди теряют аппетит

Этому есть научное объяснение.Круглый год у вас жадный аппетит, но наступает лето, и вам интересно, куда он пропал? Вид дымящегося стейка не выглядит заманчивым, и вы не в настроении бороться за последний кусочек лосося на тарелке. Что именно в жаркую погоду заставляет вас терять интерес к еде? Предлагаем узнать точку зрения доктора Pradip Shah.Как работает аппетит?Если вы думаете, что это ваш желудок контролирует аппетит, вы ошибаетесь. На самом деле, это мозг. Обычно наш аппетит контролируется гипоталамусом. Он также контролирует такое понятие как сытость. Гипоталамус работает вместе с гормоном голода грелином (вырабатываемым желудком и гипоталамусом), распознавая чувство голода и регулируя аппетит.Что происходит при повышении температуры?Тело человека очень разумно и проницательно. Оно может расставлять приоритеты биологических процессов в соответствии с условиями. Летом тепло лишает организм влаги. Это потому, что организм старается изо всех сил регулировать свою температуру, вытесняя воду в виде пота. Вот почему летом вы обезвожены из-за термостатических изменений в организме, говорит доктор Прадип.И кто именно отвечает за регулирование температуры вашего тела? Гипоталамус, также известный как термостат вашего тела! Таким образом, летом у гипоталамуса есть две задачи: одна – держать вас в прохладе и вторая – обеспечивать своевременным питанием.Поэтому, когда тело пытается потеть, гипоталамус уделяет меньше внимания вашему голоду. Это потому, что пищеварительный процесс также генерирует значительное тепло. Поэтому гипоталамус, желая уменьшить свою рабочую нагрузку, пытается подавить аппетит. Вот почему мы не чувствуем себя голодными летом! Вместо этого усиливается жажда, и вы пьете обильное количество воды, чтобы сохранять свое тело прохладным.Что нам с этим делать?Ничего! — говорит доктор Прадип. По его словам, потеря аппетита — это способ вашего тела сообщить, что ему нужно. Поэтому вместо принудительного кормления летом делайте то, что хочет ваше тело — пейте много воды. Подавление аппетита является естественным и преходящим процессом. Как только прохлада вернется, вы снова будете жаждать горячего чая и жирных котлет!