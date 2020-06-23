Математические способности помогают бросить курить
Исследователи полагают, что причиной тому лучшая память на числа, которые демонстрируют риски курильщиков. Это приводит к осознанию большего риска и к большему желанию бросить.
«Люди, хорошо разбирающиеся в математике, помнили больше пугающей статистики, которую мы предоставили, и это оказало сове воздействие», - рассказывает Бриттани Шутс-Рейнхард, ведущий автор исследования и доцент кафедры психологии в Университете штата Огайо. «Эти результаты могут объяснить, почему во многих исследованиях выясняется, что курильщики, подходящие к процессу отказа основательно, имеют более высокий показатель успешности».
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