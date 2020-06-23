Математические способности помогают бросить курить

Курильщики, которые лучше разбираются в математике, обычно, быстрее бросают курить. К такому выводу пришло новое исследование. В частности, ученые обнаружили, что среди курильщиков, набравших больший балл по математическим тестам, процент удачного отказа от пагубной привычки был выше.Исследователи полагают, что причиной тому лучшая память на числа, которые демонстрируют риски курильщиков. Это приводит к осознанию большего риска и к большему желанию бросить.«Люди, хорошо разбирающиеся в математике, помнили больше пугающей статистики, которую мы предоставили, и это оказало сове воздействие», - рассказывает Бриттани Шутс-Рейнхард, ведущий автор исследования и доцент кафедры психологии в Университете штата Огайо. «Эти результаты могут объяснить, почему во многих исследованиях выясняется, что курильщики, подходящие к процессу отказа основательно, имеют более высокий показатель успешности».