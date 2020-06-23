Ученые выяснили, как долго сохраняется коронавирус в пресной воде

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Природные водоемы могут служить путями распространения Ковида.Британские и польские эпидемиологи под руководством Джейми Шатлера, доцента из университета Эксетера в Великобритании, изучили поведение коронавируса при попадании в воду и выяснили, что в реках и озерах его частицы могут сохраняться до 25 дней. Результаты исследования были опубликованы в электронной научной библиотеке MedRxiv.«Природные водоемы могут служить резервуарами и путями распространения для коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья», – пишут ученые, отметив, что условием долгого сохранения вируса в воде является ее низкая температура.При этом исследователи предупреждают, что в случае, если недавно происходили утечки из канализации, то «контакты людей и животных с речными и озерными водами нужно минимизировать».Эксперты изучили возможное количество вируса в пресной воде двадцати стран с самым большим числом инфекций на сегодняшний день. Таким образом, они определили, что наиболее уязвимыми государствами в этом отношении стали Испания, Великобритания и Марокко.В то же время, по словам ученых, меньший риск заражения через водные ресурсы отмечается в Канаде, России, Индонезии, Венесуэле, Австралии и Новой Зеландии, поскольку это страны с низкой плотностью населения.