Повышенный уровень холестерина. Несколько простых действий, чтобы его снизить

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Специалисты Клиники Майо посоветовали несколько простых действий, помогающих снизить повышенный уровень «плохого» холестерина, связанный с риском инсультов и инфарктов. Для этого необходимо скорректировать меню.Высокий уровень «плохого» ЛПНП-холестерина (липопротеины низкой плотности) может засорить артерии жировыми бляшками, ограничивая приток крови к жизненно важным органам. Последствия этого могут быть смертельно опасными.Ученые констатируют, что холестерин вырабатывается печенью человека, но также его запасы могут расти «благодаря» питанию. Чтобы снизить риск опасных сосудистых патологий, ассоциированный с повышенным уровнем холестерина, они рекомендуют придерживаться нескольких простых действий, пишет Express Health.Употреблять омега-3. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, не могут удалить «плохой» холестерин, но способствуют снижению артериального давления. Взрослым мужчинам рекомендуется принимать до 1,6 грамма в день, женщинам – до 1,1 грамма. Отличным источником омега-3 является жирная рыба: лососевые, скумбрия, тунец, сельдь, сардины. Также их можно получить из семян льна, грецких орехов, льняного, оливкового масел.Использовать растворимую клетчатку. Содержащаяся в яблоках, ягодах, она снижает всасывание холестерина в кровоток.Получать сывороточный белок. Его содержат протеиновые порошки, коктейли, йогурты, творог, другие продукты питания. Сывороточный протеин снижает уровень «плохого» холестерина, а также кровяное давление.Избегать трансжиров. Их иногда обозначают как «частично гидрогенизированное растительное масло», данный тип жиров повышает содержание общего уровня холестерина. Траснжжиры часто встречаются в производственной выпечке и сладостях, содержащий маргарин, – печенье, крекерах, пирожных, бисквитах. Старайтесь не покупать их, готовьте самостоятельно, используя натуральные продукты.«Устранение из питания трансжиров значительно снижает риск серьезных осложнений здоровья, вызванных повышенным уровнем холестерина», - отмечают научные эксперты.Уменьшить количество насыщенных жиров в рационе. По словам медиков, молочные продукты с повышенным содержанием жира, а также красное мясо являются главными источниками насыщенных жиров в нашем питании. Они способны повышают уровень общего холестерина, поэтому употреблять данные продукты нужно умеренно. Уменьшая потребление насыщенных жиров, мы добиваемся снижения липопротеинов низкой плотности, резюмируют врачи.