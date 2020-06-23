Повышенный уровень холестерина. Несколько простых действий, чтобы его снизить
Высокий уровень «плохого» ЛПНП-холестерина (липопротеины низкой плотности) может засорить артерии жировыми бляшками, ограничивая приток крови к жизненно важным органам. Последствия этого могут быть смертельно опасными.
Ученые констатируют, что холестерин вырабатывается печенью человека, но также его запасы могут расти «благодаря» питанию. Чтобы снизить риск опасных сосудистых патологий, ассоциированный с повышенным уровнем холестерина, они рекомендуют придерживаться нескольких простых действий, пишет Express Health.
Употреблять омега-3. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, не могут удалить «плохой» холестерин, но способствуют снижению артериального давления. Взрослым мужчинам рекомендуется принимать до 1,6 грамма в день, женщинам – до 1,1 грамма. Отличным источником омега-3 является жирная рыба: лососевые, скумбрия, тунец, сельдь, сардины. Также их можно получить из семян льна, грецких орехов, льняного, оливкового масел.
Использовать растворимую клетчатку. Содержащаяся в яблоках, ягодах, она снижает всасывание холестерина в кровоток.
Получать сывороточный белок. Его содержат протеиновые порошки, коктейли, йогурты, творог, другие продукты питания. Сывороточный протеин снижает уровень «плохого» холестерина, а также кровяное давление.
Избегать трансжиров. Их иногда обозначают как «частично гидрогенизированное растительное масло», данный тип жиров повышает содержание общего уровня холестерина. Траснжжиры часто встречаются в производственной выпечке и сладостях, содержащий маргарин, – печенье, крекерах, пирожных, бисквитах. Старайтесь не покупать их, готовьте самостоятельно, используя натуральные продукты.
«Устранение из питания трансжиров значительно снижает риск серьезных осложнений здоровья, вызванных повышенным уровнем холестерина», - отмечают научные эксперты.
Уменьшить количество насыщенных жиров в рационе. По словам медиков, молочные продукты с повышенным содержанием жира, а также красное мясо являются главными источниками насыщенных жиров в нашем питании. Они способны повышают уровень общего холестерина, поэтому употреблять данные продукты нужно умеренно. Уменьшая потребление насыщенных жиров, мы добиваемся снижения липопротеинов низкой плотности, резюмируют врачи.
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