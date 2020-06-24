7 важных признаков, что вам необходимо есть больше углеводов

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Низкоуглеводная диета невероятно популярная среди тех, кто решил сбросить лишние килограммы. Но отказ от углеводов влечёт за собой сразу целый ряд проблем. Как пишет health info, эксперты собрали семь признаков, которые должны заставить вас задуматься о возвращении углеводов в рацион.Частые головные боли«Углеводы не требуют никакой дополнительной обработки для производства глюкозы, поэтому они стабильно сохраняют уровень сахара в крови, — говорит диетолог Изабель Смит. — Но если вы не получаете достаточного количества углеводов, уровень сахара может упасть, что и вызывает головные боли».Головные боли могут возникать время от времени, но если они беспокоят вас слишком часто, то это верный знак, что нужно добавить углеводы в рацион. Подойдут яблоки, груши и морковь — они восстановят уровень сахара без лишних калорий.Постоянное чувство холодаЕсли вы постоянно чувствуете озноб, но нет никаких признаков простуды или других заболеваний, вероятно, что-то в вашем организме работает неправильно. «Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, подвержены риску плохой работы щитовидной железы, что может изменять температуру тела», — говорит Кэйси Бьорк, специалист-диетоло. Не стоит думать, что холодные пальцы на руках и ногах — это нормально.Проблемы с желудкомПаста, хлеб и цельнозерновые крупы — источник клетчатки, поэтому при отказе от этих продуктов вы можете наблюдать у себя проблемы с желудком, такие как вздутие живота или запор. Кэйси Бьорк советует в таком случае употреблять как минимум 25 граммов клетчатки в день из низкокалорийных овощей — капусты, брокколи, шпината или спаржи.Вес перестал снижатьсяВ какой-то момент вы можете заметить, что больше не теряете килограммы, хотя придерживаетесь всё той же низкоуглеводной диеты. «Диета с низким содержанием углеводов может остановить потерю веса, потому что, если вы внезапно съедите меньше углеводов, печень попытается компенсировать это, производя сахар, — говорит Бьорк. — Когда уровень сахара в крови повышается, поджелудочная железа выделяет инсулин, гормон, который призван сжигать жир. И именно поэтому жир остаётся на месте». Специалист советует «загружаться» углеводами один раз в неделю: «Не стоит набрасываться на сэндвичи, но дополнительная порция картошки должна сыграть на пользу».Постоянный голодБольшинство здоровых углеводов богаты клетчаткой, что даёт ощущение насыщения. Поэтому, если вы исключаете углеводы из рациона, то можете постоянно хотеть есть. «Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, отмечают, что постоянно испытывают чувство голода. Дело в том, что они резко ограничивают себя в углеводах и не заменяют их здоровыми жирами», — объясняет этот феномен Бьорк. Она также советует употреблять в пищу больше авокадо, это источник здорового жира с низким содержанием углеводов.Ухудшение памятиУглеводы питают не только тело, но и мозг. Именно поэтому, когда мозг не получает необходимого количества энергии, вы заметите, что часто что-то забываете или не можете сосредоточиться. Смит рассказывает, что в ходе одного исследования было обнаружено: женщины, сидящие на низкоуглеводной диете, хуже выполняли тесты на память, чем те, кто придерживался низкокалорийной сбалансированной диеты. Добавьте в рацион немного низкокалорийных фруктов, чтобы регулярно подпитывать свой мозг и быть более сосредоточенным.Плохое настроениеКаждый из вышеперечисленных факторов может также вызывать плохое настроение, и этому тоже есть объяснение специалистов. Как мы уже выяснили, отсутствие углеводов снижает уровень сахара в крови, но это ещё не всё. «Углеводы также важны для производства серотонина, гормона счастья», — говорит Смит. Чувствуете, что стали реже улыбаться и получаете меньше удовольствия от жизни — увеличьте количество углеводов в рационе.