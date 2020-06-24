Британские медики назвали продукты для избавления от висцерального жира на животе
Медики службы рассказали изданию Express Health, что висцеральный жир, в отличие от подкожного, может быть не виден глазу. Это скорее тип жира, который хранится в полости живота, и такое расположение делает его опасным.
«Висцеральный жир находится рядом с жизненно важными органами, включая желудок, печень, кишечник. Если его слишком много, риск подорвать здоровье значительно возрастает», - предупреждают британские специалисты.
Для избавления от данного типа жира необходимо комплексное действие физической активности и коррекции рациона. Нутрициологи советуют регулярно употреблять продукты, чьи вещества активизируют процессы сжигания жира на животе.
Арбуз. Продукт богат витамином С, отличается низкой калорийностью, дает организму много ликопина, повышающего в организме уровень аргинина – аминокислоты, стимулирующей активность метаболических процессов, усиливающих интенсивность расхода жиров.
Яйца. Хотя яичных желтков раньше избегали из-за высокого содержания холестерина, исследования показали, что цельные яйца помогают защитить здоровье сердца и способствуют потере веса, утверждают эксперты из NHS.
«Согласно имеющимся данным, завтрак на основе яиц помогает уменьшить чувство голода, поддерживает ощущению сытости в течение нескольких часов – все это способствует похудению, помогает успешнее избавляться от висцерального жира», - поделились они.
Кокосовое масло. Данный продукт, по словам британских медиков, имеет много преимуществ для здоровья, в том числе сжигание жира на животе. Был проведен эксперимент с участием мужчин, страдавших ожирением: они добавляли к своей обычной диете две столовые ложки кокосового масла в день. В результате они потеряли в среднем один дюйм от своей талии, не внося никаких других изменений в питание и не увеличивая физическую активность. Ученые констатируют, что добавление кокосового масла повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, действующего как уничтожитель «плохого».
Зеленый чай. Он содержит катехины и антиоксиданты, стимулирующие использование жира на животе для производства энергии. Ежедневное употребление до четырех чашек зеленого чая увеличивает количество сжигаемых человеческим телом калорий, в целом приносит очень много пользы здоровью: он помогает снизить риск сердечных заболеваний, защищает от некоторых видов рака.
Отдельно медики подчеркнули важность психического благополучия. По их словам, стресс, беспокойство, депрессия, усталость являются факторами, содействующими увеличению веса, а также усложняющими его потерю.
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