Британские медики назвали продукты для избавления от висцерального жира на животе

Британские медики из NHS (Национальная служба здравоохранения) призвали не допускать появления большого количества висцерального жира, поскольку это увеличивает риск серьезных заболеваний, включая сердечный приступ, инсульт. Они назвали продукты, способные помочь.Медики службы рассказали изданию Express Health, что висцеральный жир, в отличие от подкожного, может быть не виден глазу. Это скорее тип жира, который хранится в полости живота, и такое расположение делает его опасным.«Висцеральный жир находится рядом с жизненно важными органами, включая желудок, печень, кишечник. Если его слишком много, риск подорвать здоровье значительно возрастает», - предупреждают британские специалисты.Для избавления от данного типа жира необходимо комплексное действие физической активности и коррекции рациона. Нутрициологи советуют регулярно употреблять продукты, чьи вещества активизируют процессы сжигания жира на животе.Арбуз. Продукт богат витамином С, отличается низкой калорийностью, дает организму много ликопина, повышающего в организме уровень аргинина – аминокислоты, стимулирующей активность метаболических процессов, усиливающих интенсивность расхода жиров.Яйца. Хотя яичных желтков раньше избегали из-за высокого содержания холестерина, исследования показали, что цельные яйца помогают защитить здоровье сердца и способствуют потере веса, утверждают эксперты из NHS.«Согласно имеющимся данным, завтрак на основе яиц помогает уменьшить чувство голода, поддерживает ощущению сытости в течение нескольких часов – все это способствует похудению, помогает успешнее избавляться от висцерального жира», - поделились они.Кокосовое масло. Данный продукт, по словам британских медиков, имеет много преимуществ для здоровья, в том числе сжигание жира на животе. Был проведен эксперимент с участием мужчин, страдавших ожирением: они добавляли к своей обычной диете две столовые ложки кокосового масла в день. В результате они потеряли в среднем один дюйм от своей талии, не внося никаких других изменений в питание и не увеличивая физическую активность. Ученые констатируют, что добавление кокосового масла повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, действующего как уничтожитель «плохого».Зеленый чай. Он содержит катехины и антиоксиданты, стимулирующие использование жира на животе для производства энергии. Ежедневное употребление до четырех чашек зеленого чая увеличивает количество сжигаемых человеческим телом калорий, в целом приносит очень много пользы здоровью: он помогает снизить риск сердечных заболеваний, защищает от некоторых видов рака.Отдельно медики подчеркнули важность психического благополучия. По их словам, стресс, беспокойство, депрессия, усталость являются факторами, содействующими увеличению веса, а также усложняющими его потерю.