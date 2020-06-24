Диабет 2 типа. Ешьте углеводы, улучшающие контроль уровня инсулина и сахара в крови

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Потребление определенных углеводов может быть полезным при диабете 2 типа для лучшего контроля содержания инсулина и сахара в крови. Одним из таких углеводов является инозитол.Диабет 2 типа – это пожизненное состояние, характеризуемое высоким уровнем сахара в крови. Концентрация сахара повышается из-за дисфункции регулирующего его расход гормона инсулина. Если поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или клетки организма утрачивают к нему чувствительность, уровень сахара в крови может бесконтрольно расти. Со временем это повреждает кровеносные сосуды, снабжающие жизненно важные органы – возникает вероятность развития целого ряда серьезных осложнений, включая смертельно опасные сердечную, почечную недостаточности.«Чтобы предотвратить риск повышения уровня сахара в крови, необходимо искать наряду с лекарственными альтернативные способы сокращения этого вредного процесса», - рассказали изданию Еxpress Health специалисты NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании).По их словам, научные исследования показывают, что определенные углеводы улучшают способность организма реагировать на инсулин, что позитивно сказывается и на механизмах контроля выделения сахара в кровь. Одним из наиболее перспективных врачи считают инозитол – углевод, содержащийся в бобовых, цельном зерне, орехах, некоторых фруктах.«Инозитол может использоваться организмом для производства молекул, определяющих действие инсулина на клетки. Благодаря этому снижается резистентность к гормону, что подтвердили сразу несколько исследований», - сообщили британские медики.Они поделились данными одного проекта с участием 80 женщин в постменопаузе, страдавших метаболическим синдромом. В течение шести месяцев они потребляли по четыре грамма инозитола ежедневно – это позволило улучшить чувствительность к инсулину и поспособствовало стабилизации показателей давления и холестерина в большей степени, чем плацебо.Другое исследование у женщин с гестационным диабетом (развивается во время беременности) также выявило полезность данного углевода для нормализации чувствительности к инсулину и контроля сахара в крови.«Некоторые углеводы быстро расщепляются организмом и поэтому оказывают более выраженное влияние на уровень сахара в крови, чем жир или белок. Например, углеводы белого хлеба, сдобной выпечки, других крахмалистых продуктов способны резко повышать его содержание. Чтобы отделить вредные углеводы от дружественных диабету 2 типа, ориентируйтесь на гликемический индекс (ГИ). Чем он ниже, тем лучше контроль уровня инсулина и сахара в крови», - поделились медработники.