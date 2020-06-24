Устойчивый кашель делает маски для лица неэффективными
Пока у нас нет эффективных средств лечения или вакцины, поэтому приходится опираться на методы профилактики.
К ним относятся частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции в полтора-два метра и ношение масок для лица.
Исследователи утверждают, что если человек устойчиво кашляет, то маска для лица теряет эффективность, а вирусные частицы спокойно пробираются наружу, где они могут заражать окружающих.
Маски замедляют распространение коронавируса, но их фильтрующая эффективность резко снижается из-за постоянного кашля. Ученые Университета Никосии на Кипре считают, что маски уменьшают выделение аэрозольных частиц с вирусом из-за повторяющихся приступов кашля.
Однако остается неясным, какие именно капли представляют наибольшую угрозу в плане заражения - крупные или мелкие. Для получения ответа на этот вопрос учёные использовали компьютерную модель, проследившую за движением мельчайших частиц.
Она показала, что маски сокращают передачу вируса воздушно-капельным путем, но их эффективность снижается из-за неоднократного кашля, который проявляется у больного человека.
Даже если зараженный носит маску, некоторые капли могут преодолевать дистанцию в один метр при умеренном кашель. Без маски это расстояние увеличивается в два раза, так что маски всё равно помогают.
Они также сокращают количество аэрозольных частиц, проникающих из-под маски воздух, но не на 100%, пишет The Health Site.
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