Что нельзя делать при хроническом алкоголизме
Так, нельзя купаться, потому что это может привести к смертельному исходу.
— Многие выпьют и лезут в море или озеро — можно утонуть. Заниматься активными видами спорта, как паркур или прыжки, где необходима координация и концентрация внимания, тоже не стоит. Все, что связано с огнем, адекватной оценкой обстановки. Есть масса случаев в моей практике, когда люди напивались и прыгали в пустые бассейны. Как говорил Чехов: «Вино скотинит и зверит человека», — сказал врач.
Нарколог добавил, что люди при хроническом алкоголизме часто начинают скандалы в семье, которые тоже могут закончиться трагично. Человек становится агрессивным и может на пустом месте устроить ссору.
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