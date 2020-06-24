Что нельзя делать при хроническом алкоголизме

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Психиатр и нарколог Алексей Казанцев рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что нельзя делать людям, страдающим хроническим алкоголизмом. Он отметил, что, в первую очередь, пациент не должен садиться за руль автомобиля, но есть еще ряд действий, которые лучше не совершать.Так, нельзя купаться, потому что это может привести к смертельному исходу.— Многие выпьют и лезут в море или озеро — можно утонуть. Заниматься активными видами спорта, как паркур или прыжки, где необходима координация и концентрация внимания, тоже не стоит. Все, что связано с огнем, адекватной оценкой обстановки. Есть масса случаев в моей практике, когда люди напивались и прыгали в пустые бассейны. Как говорил Чехов: «Вино скотинит и зверит человека», — сказал врач.Нарколог добавил, что люди при хроническом алкоголизме часто начинают скандалы в семье, которые тоже могут закончиться трагично. Человек становится агрессивным и может на пустом месте устроить ссору.