Ученые выяснили, какая музыка способствует продуктивной работе

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Влияние музыки на настроение доказано.Многие любят работать под музыку. Особенно это стало актуальным с уходом многих на отдаленную работу. Музыка может вдохновлять и настраивать на рабочий лад. Но также и отвлекать. Именно поэтому мы подскажем тебе, какую музыку следует выбрать для создания рабочей атмосферы.Любимые песниВполне подойдет старый плейлист, в котором ты знаешь наизусть все песни. При этом тебе на протяжении долгого времени эти композиции совершенно не надоедают. Часто старые знакомые мелодии погружают в воспоминания. Но также они способны мотивировать на новые свершения, что тебе и нужно в процессе работы.Музыка, которая тебе безразличнаТакая музыка подойдет каждому, кто опасается, что музыка способна отвлечь от работы. Попробуй добавить в свой плейлист новые композиции и жанры. Возможно ты не станешь их большим фанатом, но они смогут настроить тебя на нужную волну в плане работы.Инструментальная музыкаМузыка без слов подойдет для каждого, поскольку она лишена главного отвлекающего фактора. Советуем выбрать стиль, который тебе по душе, и слушать любимые композиции в течение всего рабочего дня.Удачно подобранная музыка может стать ключом к успешной и продуктивной работе на протяжении всего дня.