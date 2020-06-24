Эксперт рассказал, какие инфекции переносят кондиционеры

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, вирусолог Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, какие инфекции может распространять кондиционер.По словам специалиста, через работающие в жару кондиционеры могут переноситься возбудители легионеллы, микоплазмы и хламидийные инфекции. А вот коронавирус передаваться по вентиляции не способен.«Для других возбудителей [кроме названных] не доказано, что через систему кондиционирования возможно заражение. Если кондиционер функционально готов к работе, если он очищен, то его можно использовать по назначению. Он не может быть причиной распространения коронавирусной инфекции», — добавил Викулов.