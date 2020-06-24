Новый анализ мочи поможет подобрать индивидуальную здоровую диету для каждого

Реакция разных людей на одну и ту же еду может отличаться. Это связано с индивидуальными особенностями обмена веществ. Новый тест показывает, подходит ли человеку его диета.Ученые разработали анализ мочи, который может определить, подходит ли человеку диета, которой он следует. Разработку нового теста описывают два исследования, которые провела группа ученых из Имперского колледжа Лондона. Работы опубликованы в Nature Food. Пятиминутный тест в будущем может помочь подбирать индивидуальные диеты, уникально подходящие людям с различными особенностями обмена веществ.Сначала ученые собрали образцы мочи примерно у 2 тысяч человек. Они фокусировались на обнаружении в анализах 46 различных продуктов обмена веществ, которые связаны с разными проблемами, вызываемыми неподходящей диетой.Авторы тщательно оценили диету участников исследования. Исследуя суточный анализ мочи, они смогли сопоставить рацион людей с тем, какие метаболиты они выделяют.«У людей со здоровой диетой паттерны метаболитов в моче отличаются от тех, которые можно обнаружить в моче людей с худшей диетой», - сообщил New Atlas Пол Эллиот (Paul Elliot), соавтор исследования.Ученые применили полученные данные для создания тест-системы, которую можно использовать в клинической практике. Они назвали ее «Диетическая метаботипная шкала» (Dietary Metabotype Score - DMS). В испытании изобретения приняли участие 19 добровольцев.ВОЗ выделяет четыре типа диеты – от очень здоровой до очень нездоровой. Добровольцы провели на каждой из них не менее трех дней. В то же время, ученые систематически исследовали их мочу при помощи DMS-теста.Высокие показатели по новой шкале демонстрировали, что участники в данный момент следуют здоровой диете. Однако в некоторых случаях тест-система давала разный результат для людей, которые получали одинаковую пищу. Ученые считают, что в таких случаях требуются более специфические диетологические вмешательства, чтобы сделать рацион подходящим.По мнению ученых, новый метод – определение метаболического профиля мочи – дает врачам инструмент для объективной оценки разных диет. Тест показывает, как одна и та же пища влияет на разных людей. В будущем он должен помочь в подборе индивидуальных диет с учетом всех особенностей метаболизма.