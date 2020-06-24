Доктор Водовозов напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности при выходе из самоизоляции

Россия вышла на плато по коронавирусу, поэтому руководители ряда регионов сообщили об ослаблении режима самоизоляции, введенного для противодействия распространению COVID-19. Но это, как подчеркнул терапевт и медицинский блогер Алексей Водовозов в беседе с информационным порталом "НьюИнформ", не отменяет необходимости использования средств индивидуальной защиты.Водовозов отметил, что отказываться от ношения масок в общественных местах пока что нельзя, так как риск инфицирования все еще довольно высок. В разных регионах РФ, по словам врача, разный процент инфицированных, поэтому регионы не должны ориентироваться на Москву, где пандемия пошла на спад."Сегодня у нас в среднем по семь-восемь тысяч новых случаев COVID-19 в день по всей стране. В Москве и столичном регионе, при этом, видно устойчивое снижение заболеваемости, поэтому медики разъезжаются по регионам, чтобы помочь в борьбе с вирусом там. Пока нельзя сказать, что ситуация с коронавирусной инфекцией полностью под контролем — обстановка все еще очень напряженная, поэтому очень важно использовать СИЗ и придерживаться социального дистанцирования и других профилактических мер", — заявил доктор.Простейшие защитные маски и другие СИЗ — это действенная мера, позволяющая сдерживать пандемию — добавил Водовозов. Врач отметил, что шансы на радикальное улучшение ситуации с коронавирусом появятся после того, как будет налажено массовое производство вакцины.