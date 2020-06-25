Повышенное давление: почему возникает гипертония

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Гипертония является весьма распространённым заболеванием: по статистике, от повышенного давления страдает каждый второй житель нашей планеты. Патология требует обязательного лечения и поддержания состояния. И разумеется, профилактики. Для этого требуется знать, по каким причинам развивается гипертония, чтобы предотвратить её хотя бы по основным критериям.Причина 1: нарушение тонуса сосудовПервичная гипертония является самостоятельным заболеванием и развивается именно по причине утраты тонуса сосудов. Пациенту предстоит провести масштабное обследование, включая электрокардиограмму, исследование крови и мочи, биохимический анализ крови. По результатам может быть обнаружено специфическое нарушение тонуса сосудов, что свойственно гипертонии. В таком случае необходимо подобрать грамотное лечение, а также рацион и курс физических нагрузок, чтобы укреплять сосуды.Причина 2: заболевания почекСбои в работе мочевыводящей системы приводят к повышенному давлению. Особенно часто при затрудненном мочеиспускании или когда почки не могут справиться с функционалом. В такой ситуации симптомами также являются мягкие зоны отечности на лице, кистях рук, в нижней части ног. Могут наблюдаться боль или жжение при мочеиспускании, учащенные позывы, но минимум выделяющейся жидкости. Обострение простатита у мужчин среднего возраста – тоже нередкая причина гипертонии. В обоих ситуациях потребуется лечить оба заболевания, а не только повышенное давление.Причина 3: гормональный сбойИз-за нарушения в работе желез внутренней секреции возникают сбои в обмене веществ. Это провоцирует усиление нагрузки на сосудистую систему. Больной сталкивается с изменением состава крови. Гипертония может проявиться при болезни Иценко-Кушинга, синдроме Конна, акромегалии, гипертиреозе, феохромоцитоме, гипертиреозе, диабетическом гломерулосклерозе. У каждого заболевания имеются определенные симптомы, и повышенное давление – один из них.Причина 4: приём лекарственных препаратовОпределенные медикаменты оказывают терапевтическое действие, а также меняет работу многих органов в теле. Некоторые сопровождаются не улучшением, а ухудшением самочувствия. Так что поговорка: «Одно лекарства лечат, другое – калечат» в данном пункте как никогда актуальна. Наиболее часто давление увеличивают противовоспалительные средства и лекарства от кашля, а также медикаменты для подавления аппетита.Причина 5: проблемы с позвоночникомНеполадки в верхних отделах позвоночника приводят к увеличению давления. Например, шейный остеохондроз часто приводит к повышению мышечного тонуса, что вызывает спазм сосудов. Решать следует корень проблемы, а не только снижать показатели давления.