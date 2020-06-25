Чем солнце опасно для волос и как их защитить: советы трихолога

Ультрафиолет негативно влияет не только на волосяные стержни, но и на волосяные фолликулы и кожу скальпаВ Украину пришло лето с активным солнцем и жарой. В Киеве жара даже побила два температурных рекорда. Солнце и жара влияют не только на общее самочувствие, а и на волосы. Чем опасно солнце и ультрафиолет для волос и как их защитить, рассказала в Instagram врач-трихолог Елена Яруткина.По ее словам, ультрафиолет негативно влияет не только на волосяные стержни, делая их сухими и ломкими. Но также на волосяные фолликулы и кожу скальпа. А это проблема посерьезнее.УФ-B поверхностно – эпидермис кожи и кутикулу волосК чему ведет их общее воздействие?В первую очередь, к повреждению ДНК клеток кожи головы и фолликулов. Повреждение как прямое за счет поглощения фотонов молекулами ДНК, так и опосредованное через образование активных форм кислорода и окислительный? стресс. А это в свою очередь приводит к мутациям."Из-за этого в коже головы возникают УФ-изменения, как и на коже других областей: признаки преждевременного старения, актинический кератит, фотодерматиты. Часто обостряется себорейный дерматит скальпа, у атопиков усиливается сухость кожи головы", – поясняет врач.УФ-повреждение кожи скальпа видно на гистологии: солнечные эластоз, воспаление, фиброз. Понятно, что такие изменения ухудшают течение любой алопеции и болезней кожи головы."К тому же доказано, УФ – триггер развития рака кожи (хотя на скальпе развивается реже, чем на открытых частях тела), а также некоторых рубцовых алопеции? и АГА", – рассказала Елена.Трихолог поясняет, что УФ может быть причиной острой телогеновои? потери волос с массивным выпадением через 3-4 месяца после интенсивной и длительной инсоляции.Как уберечь волосы от солнцаКасается всех, но особенно с проблемами волос и кожей головы: не допускайте прямого солнечного воздействия. Это приводит к ожогу кожи скальпа. Он чаще бывает у лиц с поредением, т.к. кожа с малым количеством волос легко обгорает."Поэтому всем, кто страдает любой потерей волос, особенно с сильной утратой объема и "просвечиванием" кожи головы нужно обязательно носить головные уборы хотя бы в "опасные" часы солнечной? активности (с 11 до 16 часов)", – отмечает трихолог.Если такой возможности нет, то врач рекомендует места поредения камуфлировать кератиновыми волокнами, маскирующими тенями или накладкой? – они будут выполнять роль физического фильтра защиты кожи.Кроме того, необходимо наносить восстанавливающие средства с пантенолом, гиалоурановой кислотой, бетаином, церамидами, гидролизованными протеинами пшеницы, риса, овса, шелка, экстрактами алоэ, зеленого чая, виноградных косточек.В случае сильного ожога может потребоваться короткий курс наружных глюкокортикостероидов по назначению врача.Читайте также:Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020 годаМыть голову необходимо максимально мягкими шампунями во время острого процесса и 2 недели после.Воздержаться от частого расчесывания и расческа должна быть не травмирующая. Внутрь можно пропить короткий курс комплексных препаратов для волос с витаминами и минералами.Обязательно в дальнейшем весь солнечный период прикрывать волосы головными уборами, чтобы защитить поврежденную ультрафиолетом голову.