Что происходит с телом человека после отказа от сахара

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Многие сладкоежки догадываются, что чрезмерное употребление сахара чревато серьезными проблемами со здоровьем, но мало кто знает, что произойдет, если полностью отказаться от сахара. Отсутствие сахара в рационе, как отмечают специалисты, может вызвать серьезные изменения в работе организма.Натуральные сахара, которые присутствуют в составе фруктов, овощей, продуктов животного происхождения и другой еды, нельзя считать вредными — они участвуют в работе многих биологических систем нашего тела, поэтому употреблять их можно и нужно. Но это не касается рафинированного сахара промышленного производства, который несет в себе лишь вред.Если отказаться от рафинированного сахара, то сперва вы будете ощущать тягу к сладкому, но уже примерно через месяц она ослабнет. Вам захочется употреблять больше белковой еды, а также листовой зелени. Если вы продержитесь без сахара год, то ваш организм полностью адаптируется к новой диете, и вы почувствуете себя здоровее, а также потеряете некоторое количество лишних килограммов.Стабилизация массы тела, более высокий запас энергии и более здоровая кожа — вот лишь некоторые положительные эффекты, которые вы обязательно обнаружите, если исключите промышленный сахар из своего рациона. Отметим, что не следует делать из отказа от сахара какую-то религию — то есть, вы вполне можете выпить сладкий напиток или съесть кусочек шоколадки раз в месяц, ничего страшного от этого не произойдет.