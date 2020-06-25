Что происходит с телом человека после отказа от сахара

Многие сладкоежки догадываются, что чрезмерное употребление сахара чревато серьезными проблемами со здоровьем, но мало кто знает, что произойдет, если полностью отказаться от сахара. Отсутствие сахара в рационе, как отмечают специалисты, может вызвать серьезные изменения в работе организма.

Натуральные сахара, которые присутствуют в составе фруктов, овощей, продуктов животного происхождения и другой еды, нельзя считать вредными — они участвуют в работе многих биологических систем нашего тела, поэтому употреблять их можно и нужно. Но это не касается рафинированного сахара промышленного производства, который несет в себе лишь вред.

Если отказаться от рафинированного сахара, то сперва вы будете ощущать тягу к сладкому, но уже примерно через месяц она ослабнет. Вам захочется употреблять больше белковой еды, а также листовой зелени. Если вы продержитесь без сахара год, то ваш организм полностью адаптируется к новой диете, и вы почувствуете себя здоровее, а также потеряете некоторое количество лишних килограммов.

Стабилизация массы тела, более высокий запас энергии и более здоровая кожа — вот лишь некоторые положительные эффекты, которые вы обязательно обнаружите, если исключите промышленный сахар из своего рациона. Отметим, что не следует делать из отказа от сахара какую-то религию — то есть, вы вполне можете выпить сладкий напиток или съесть кусочек шоколадки раз в месяц, ничего страшного от этого не произойдет.
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