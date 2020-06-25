Зарубежные медики советуют употреблять крапиву

Крапива помогает снижать повышенное давление и чрезмерное количество сахара в крови. Зарубежные медики указали на это и другие полезные для здоровья свойства растения, считающегося сорняком.О том, почему специалисты советуют включать в рацион крапиву, информирует Food News. По словам медиков, ее следует использовать при приготовлении супов, салатов. Например, крапива может быть ингредиентом популярного у россиян щавелевого супа.Чтобы убрать жгучесть, крапиву необходимо предварительно вымочить в воде, напомнили эксперты.Они констатируют: состав растения богат веществами, эффективно укрепляющими организм и здоровье человека, – это витамины А, С, К, некоторые витамины группы В, а также кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий. Также крапива содержит бета-каротин, лютеин, лютеоксантин и другие каротиноиды. Данные вещества крайне важны для зрения: они предупреждают возникновение возрастной макулярной дегенерации – главной причины слепоты в старости. Кроме того, защищают от развития некоторых видов рака – простаты, полости рта, глотки, гортани, легких.Вдобавок в крапиве присутствуют полезные для оздоровления сосудов жиры: конкретно альфа-линоленовая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая кислоты.«Крапива помогает снизить давление, уровень сахара, снять воспалительный процесс, заживить раны, служит естественным мочегонным средством», - дополнили медики список ее лучших качеств.