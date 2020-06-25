Диеты, имитирующие голодание, помогают лечить рак
Группа специалистов из Соединенных Штатов Америки, Италии и Нидерландов, образованная диетологами и медиками, опубликовала результаты рандомизированного контролируемого клинического исследования, в рамках которого изучалась эффективность диеты, назначаемой при химиотерапии. Речь идет о диете, имитирующей голодание — такое низкокалорийное питание позволяет активировать некоторые специфические метаболические процессы, способные повысить эффект от химиотерапии.
Ученые, коллектив которых возглавила Джудит Кроеп из Медицинского центра Лейденского университета, наблюдали за группой из 130 пациенток с раком молочной железы на протяжении трех с лишним лет. В группе были женщины без осложняющих болезней — то есть, без лишнего веса и сахарного диабета.
Исследование показало, что у пациенток, которые придерживались голодания или имитирующей его диеты (супы на растительной основе, чай и другие жидкости), эффективность химиотерапии была выше, чем у пациенток с обычным питанием. При этом, у диеты, имитирующей голодание, не были выявлены какие-либо побочные эффекты.
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