Диеты, имитирующие голодание, помогают лечить рак

Диеты, имитирующие голодание, повышают эффективность первых этапов химиотерапии, назначаемой при лечении онкологических заболеваний. О диетах, полезных при терапии рака, пишет информационное агентство РИА Новости, ссылающееся на публикацию в издании Nature Communications.Группа специалистов из Соединенных Штатов Америки, Италии и Нидерландов, образованная диетологами и медиками, опубликовала результаты рандомизированного контролируемого клинического исследования, в рамках которого изучалась эффективность диеты, назначаемой при химиотерапии. Речь идет о диете, имитирующей голодание — такое низкокалорийное питание позволяет активировать некоторые специфические метаболические процессы, способные повысить эффект от химиотерапии.Ученые, коллектив которых возглавила Джудит Кроеп из Медицинского центра Лейденского университета, наблюдали за группой из 130 пациенток с раком молочной железы на протяжении трех с лишним лет. В группе были женщины без осложняющих болезней — то есть, без лишнего веса и сахарного диабета.Исследование показало, что у пациенток, которые придерживались голодания или имитирующей его диеты (супы на растительной основе, чай и другие жидкости), эффективность химиотерапии была выше, чем у пациенток с обычным питанием. При этом, у диеты, имитирующей голодание, не были выявлены какие-либо побочные эффекты.