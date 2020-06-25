Ученые определили как остановить развитие резистентности к антибиотикам

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Проблема устойчивости бактерий к антибиотикам становится все больше. Однако недавно ученые сделали интересное открытие, которое может дать шанс на сокращение резистентности. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.«Мы хотели понять, как генетические нарушения в бактерии E. coli взаимодействуют с более поздней эволюционной адаптацией к препарату», - рассказывают авторы работы.Для этого была разработана специальная роботизированная платформа, с помощью которой можно было одновременно создавать сотни генетически измененных популяций Escherichia coli, а также изучать ход их эволюции.«Наш самый важный результат состоял в том, что мы нашли отправную точку для подавления спонтанного развития резистентности к введенному лекарству», - рассказывает Марта Лукачишинова, научный сотрудник.Для начала команда определила паттерн развития резистентности. В частности, те бактериальные штаммы, которые первоначально имели большую чувствительность к лекарству, в ходе эволюционного эксперимента развили большую устойчивость. Исследователи были особенно заинтересованы в условиях, при которых этот паттерн нарушается.Происходит это, когда бактерия проявляет определенные функциональные нарушения. Исследователи определили области мембранного транспорта и шаперонов, которые играют решающую роль в безошибочной продукции белков. Если эти функции не полностью сохранены в бактерии, антибиотик может воздействовать на них гораздо более эффективно с повышением эффективности в долгосрочной перспективе.