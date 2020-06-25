Как избавиться от отечности с помощью питания

У отеков и задержки жидкости есть масса причин — это и повышенное артериальное давление, и сидячий образ жизни, ожирение, лекарства, гормональные перемены, известные как ПМС, у каждой второй женщины. Но чаще всего – это все-таки неумеренное потребление соли и относительный недостаток употребления калия.Американская ассоциация сердца рекомендует ограничить потребление натрия 1,5 граммами в день — это чуть больше половины чайной ложки. На деле же современный американец получает порядка 3,4 граммов. По данным ВОЗ, большинство людей употребляют слишком много натрия — потребление соответствует в среднем 9-12 г соли в день. И мало кто об этом догадывается.Соль добавляют практически во все продукты как консервант или усилитель вкуса. Речь даже не про фастфуд и прочую «мусорную» еду. Иной раз в замороженных овощах можно обнаружить эту секретную приправу. Согласно рекомендациям ВОЗ, следует потреблять не более 5 г (что эквивалентно примерно одной чайной ложке), а также использовать йодированную соль.Если вы заметили у себя отеки – начинайте пить воду (если вы после обращения к специалисту исключили серьезные заболевания почек и сердца, сопровождающиеся отеками). Она необходима для метаболизма и поспособствует выведению излишков соли, советуют эксперты, мнение которых приводит health info.Зелень и зеленые овощиСогласно исследованиям Медицинского центра Университета Мэриленда, спаржа, петрушка, зеленая фасоль и лук-порей являются отличными диуретиками.К этой группе следует отнести листовые зеленые овощи, капусту и морские водоросли – кроме диуретических свойств, в них много витаминов группы В (а это— залог хорошего настроения). В овощную корзину также стоит положить побольше огурцов — в них много воды и низкое содержание натрия.Да-да, в овощах тоже есть соль. Например, в 50 граммах сырого сельдерея может быть 140 миллиграммов натрия, а в 60 граммах вареного шпината — около 120 миллиграммов. Это не много, особенно если сравнивать с крекерами или чипсами. Просто надо иметь в виду, что соль из продуктов мы получаем постоянно, и натриевого голодания не случится, если вы вдруг забудете посолить борщ.Тыква, арбуз и дыняПо данным того же Университета Мэриленда, бахчевые культуры – еще один способ для борьбы с задержкой жидкости. В тыкве и арбузе почти нет натрия, в то же время в них много воды и высокое содержание калия. А именно калий препятствует удержанию солей в организме.Не хуже собратьев с поддержанием баланса натрия в организме справляется дыня. Все эти продукты применяются в диетотерапии заболеваний почек.БананыОказывается, бананы тоже являются отличными диуретиками. Кроме того, они входят в состав калиевых диет. В преддверии ПМС их можно есть просто так или готовить на их основе вкусные молочные коктейли. Однако увлекаться не стоит — в среднем банане содержится около 110 калорий, что может быть перекусом между основными приемами пищи. Доза имеет значение.КрупыКлетчатка есть в растительных продуктах, прежде всего, в цельных и необработанных злаках. Как вода необходима для работы почек и мочевыводящих путей, так и грубые пищевые волокна улучшают работу толстого кишечника. Иными словами, клетчатка — это части растений, которые не перевариваются.Кроме моркови, круп, салатов, свежих фруктов с кожурой — продуктов, которые богаты клетчаткой, есть клетчатка в сухом виде на основе оболочек зерен, ягод и плодов. Попадая в желудок, она набухает, давая чувство сытости. Далее, продвигаясь по кишечнику, она становится питательной средой для полезных бактерий, улучшает перистальтику, тем самым помогая вывести избыток жидкости.Теплое молокоЭто так назывемая диета Кареля, есть четыре ее варианта. Основной компонент — теплое молоко (это усиливает диуритеческий эффект). Результат достигается за счет резкого ограничения содержания солей натрия и повышения солей кальция. Соблюдать эту диету больше 2-3 дней не рекомендуется.Жирная рыбаО пользе жирных сортов рыбы можно говорить бесконечно. Скумбрия, сельдь, тунец, лосось невероятно богаты омега-3 жирными кислотами, без которых невозможна нормальная работа мозга, сердца и суставов.Кроме того, в тунце и лососе достаточно витамина В6. Витамин не только отвечает за хорошее настроение, но и уменьшает задержку жидкости в тканях.Травы и специиПетрушка, имбирь, кинза, семена сельдерея, чеснок не только придают блюдам вкус, избавляя от необходимости их солить, но и освобождают организм от лишней жидкости.Особое внимание исследователи уделили фенхелю. Выяснилось, что и стебель, и корнеплод этого растения действуют как диуретик, выводят натрий из почек, улучшают пищеварение и уменьшают газообразование в кишечнике. Чудо-продукт — остается только научиться его готовить.Целые орехиНа то, чтобы включить орехи в список чудо-продуктов, есть причины: в них много калия и витамина В6, магния, железа и других микроэлементов. Более того, как и клетчатка, орехи уменьшают вздутие живота и нормализуют пищеварение.Но, как и в случае с бананами, увлекаться не стоит, а покупать лучше всего на развес. Только так можно быть уверенным, что в них не добавили соль, которой мы так тщательно избегали.