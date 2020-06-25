Что есть, чтобы не поправляться

Чтобы похудеть, необязательно садиться на диету, достаточно внести изменения в свой рацион.Ты начинаешь каждую диету с большими надеждами - и возможно ты даже сбрасываешь несколько килограмм, но через несколько коротких недель, вес прибывает вновь. Знакомая история? Если так, ты не одинока.Приблизительно 95 % людей, сидящих на диете набирают снова вес, который они первоначально теряют. К тому же, исследования показывают, что через год большинство сидящих на диете, фактически весят больше, чем это было до их диеты. Хочешь остановить этот порочный круг и достигнуть длительных результатов? Чтобы сбросить вес и удержать результат надолго, необходимо изменить образ жизни и внести замены в рацион.Попробуй эти безболезненные замены, и смотри как твой вес тает.Вода, а не газировка.Если ты заменишь сладкие напитки водой, ты сможешь потерять до 2 кг в год. И что же тут удивительного? Например, в 500 граммах колы приблизительно 250 калорий. Вода, в отличие от газировки, не содержит никаких калорий.Овсянка, а не сдоба.Если ты думаешь, что утром сдоба - это так... мелочи, ты ошибаешься. Средняя сдобная булочка содержит 340-630 калорий, и еще загружена сахаром и жирами. Пончики вмещают почти столько же калорий, а иногда и больше, в зависимости от их заполнения. Чашка овсянки, с другой стороны, содержит только 150-250 калорий и не даст голоду тебя одолеть.Горчица, а не майонез.Майонез, возможно, не выглядит слишком полнящим, но одна его столовая ложка содержит приблизительно 100 калорий. То же самое количество желтой горчицы имеет только 10 калорий - поэтому такая смена приправы будет легкой задачей. Для рецептов, которые трудно подготовить без майонеза, например, салата, используй легкий майонез, который содержит свои скромные 45 калорий на столовую ложку.Заказывай бутерброды, по которым видно из чего они сделаны.Один из самых легких путей сократить прием углеводов состоит в том, чтобы заказывать бутерброды в открытом виде. В зависимости от типа используемого хлеба, ты уменьшишь 100-200 калорий за раз. Кроме того, пробуй есть цельнозерновые изделия вместо рогаликов (обычный рогалик содержит 300-380 калорий без сливочного сыра, в то время как чашка цельнозерновых хлопьев без молока - только 97).Салат, а не жареную картошку.Учитывая сравнение их калорий, здесь не будет удивления, т.к. картофель-фри является одним из самых больших саботажников диеты. К счастью, есть из чего выбрать более здоровые варианты, даже в ресторане быстрого питания. В Макдоналдсе салат с бальзамическим уксусом, прованским маслом, пряностями и гренками содержит всего только 120 калорий, в то время как большой пакет картошки-фри - 610!Бисквит, а не сырный пирог.Кто сказал, что ты не можешь есть пирог и похудеть? Задача состоит в том, чтобы найти сладости, которые не содержат груз дополнительных калорий. Светлый бисквит, например, принесет тебе только 130 калорий за кусочек. Сравни это с частью сырного или морковного пирога, любой из которых содержит от 500 до 720 калорий.Попкорн, а не чипсы.Так же как и картофель-фри, чипсы могут подорвать твои усилия по потере веса. Нуждаешься в соленой, хрустящей легкой закуске? Попкорн содержит только 30 калорий в чашке без масла, в то время как одна пачка чипсов имеет 190 калорий. Если бы ты делала это простое изменение каждый день в течение месяца, то ты сэкономила бы 4 800 калорий - приблизительно полкило на весах