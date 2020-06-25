Ученые выявили первый фактор детской эпилепсии, связанный с окружающей средой

Новое исследование детской эпилепсии выявило первый в мире относящийся к окружающей среде фактор развития заболевания. Речь идет о курении матери во время беременности. Кроме этого, была обнаружена новая генетическая связь, что может предложить новые способы лечения.Исследовалась самая распространенная форма детской эпилепсии – роландическая (РЭ). Группа исследователей использовала комплексный анализ генома для изучения и объяснения наиболее распространенного типа генетических вариаций у людей с РЭ. В результате была выявлена связь с геном CHRNA5.Общеизвестно, что генетические изменения в пределах CHRNA5 и родственных генах связаны с никотиновой зависимостью и заболеваниями легких, связанными с курением. Анализ продемонстрировал, что курение матери во время беременности в четыре раза увеличивает риск развития РЭ.«Новое доказательство в нашей работе, показывающее, что общие генетические варианты играют важную роль в восприимчивости к РЭ, открывает огромные возможности для исследований, для лучшего понимания эпилепсии», - рассказывает профессор Мэтт Браун из Королевского колледжа в Лондоне.