Ученые выявили первый фактор детской эпилепсии, связанный с окружающей средой
Исследовалась самая распространенная форма детской эпилепсии – роландическая (РЭ). Группа исследователей использовала комплексный анализ генома для изучения и объяснения наиболее распространенного типа генетических вариаций у людей с РЭ. В результате была выявлена связь с геном CHRNA5.
Общеизвестно, что генетические изменения в пределах CHRNA5 и родственных генах связаны с никотиновой зависимостью и заболеваниями легких, связанными с курением. Анализ продемонстрировал, что курение матери во время беременности в четыре раза увеличивает риск развития РЭ.
«Новое доказательство в нашей работе, показывающее, что общие генетические варианты играют важную роль в восприимчивости к РЭ, открывает огромные возможности для исследований, для лучшего понимания эпилепсии», - рассказывает профессор Мэтт Браун из Королевского колледжа в Лондоне.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Неврология
Добавить комментарий