Названы пожизненные последствия перенесенного COVID-19

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут сохраняться на всю оставшуюся жизнь. Такое заявление, по данным издания "Известия", сделали представители Национальной службы здравоохранения Великобритании.По словам британских врачей, у каждого третьего переболевшего COVID-19 человека могут сохраняться такие проблемы, как легочные повреждения, психологические расстройства и хроническая усталость. Плюс, не так давно ученые обнаружили еще одно последствие коронавируса — болезнь может провоцировать повреждения головного мозга, а также увеличивать вероятность развития болезни Альцгеймера.Как отметила доктор Хилари Флойд, возглавляющий британский центр по восстановлению от коронавируса, есть существенное число людей среднего возраста, которые не страдают от сопутствующих болезней, но довольно долго не могут вернуться к нормальной жизни после перенесенного COVID-19. Переболевшие, в частности, страдают от хронической усталости, провоцирующей нетрудоспособность.Специалисты Национальной службы здравоохранения проанализировали статистику и сделали предположение, согласно которому примерно у трети переболевших коронавирусом может развиваться фиброз легких. И это еще не все — каждому второму бывшему пациенту грозят перманентные физические, психологические и когнитивные нарушения.