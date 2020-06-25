Эксперты рассказали, как не набрать вес, бросив курить

Важен комплексный подход.Вы бросили курить? Браво! Теперь кожа у вас будет сияющей, зубы – белоснежными, а энергии хватит на троих. Но оборотная сторона медали — возможность получить в качестве «бонуса» пару-тройку лишних килограммов. Обычно люди начинают полнеть спустя два-три месяца после расставания с пагубной привычкой. Причем, более остальных к набору лишнего веса предрасположены те девушки, которые были стройными и до того, как начали курить. Дело в том, что одна пачка сигарет в день сжигает 200 ккал, а сам по себе никотин притупляет чувство голода. К тому же, стимулируя выработку серотонина, никотин обеспечивает неравномерные всплески энергии, по которым потом так тоскуют бывшие курильщики. Все эти, факторы, конечно, в несколько раз усложняют задачу. Но, к счастью, у любой проблемы есть решение. Главное — подойти к нему комплексно.Ввести жесткую диету в первый же день отказа от сигарет — сущее безумие. Объединение двух трудновыполнимых задач неминуемо ведет к поражению. Если же вместо строгой диеты вы просто измените некоторые из своих пищевых привычек, победить будет легче. Для начала откажитесь от любых полуфабрикатов и консерв, возьмите себе за правило каждый день есть салат из свежей зелени и обогатите рацион морепродуктами: йод считается натуральным сжигателем жира.Балансируйте вкусыПомните, что никотин притупляет рецепторы и меняет инстинктивную потребность в еде. Иными словами, курильщики предпочитают блюда с ярко выраженным вкусом, налегают на острое, жирное и при этом равнодушны к сладкому. К сожалению, после расставания с сигаретой эти привычки остаются, и за ними надо внимательно следить. Пока ваши рецепторы восстанавливаются, выбирайте продукты хорошего качества, которые действительно любите. И никогда не питайтесь на бегу — наслаждайтесь оттенками вкуса каждого кусочка, который попадает в ваш рот.Приготовьтесь к «сахарной недостаточности»Как только организм очистится от никотина, вас неизбежно потянет на сладкое. Не нужно насиловать себя: раз в день около пяти вечера вы можете позволить себе полплитки хорошего черного шоколада, а на выходных — красивый десерт в кофейне. Для остальных случаев запаситесь леденцами без сахара, например, Sula, и аюрведическими сладостями.Загляните в аптечкуКурильщикам отчаянно не хватает витамина С, все запасы которого ваш организм израсходовал на борьбу с последствиями никотинового стресса. Поэтому позаботьтесь о восстановлении витаминного баланса. Смузи с добавлением апельсинового фреша утром, стакан шиповника в полдник и перед сном, а также витаминные комплексы помогут справиться с дефицитом этого антиоксиданта. Кстати, витамин С еще и притупляет желание курить. Также в аптеке запаситесь минеральной водой с повышенным содержанием магния или магнием в таблетках — для снятия стресса и хорошего сна.Не сидите на местеПолчаса быстрой ходьбы, езды на роликах или плавания сжигают пресловутые 200 ккал, которые внезапно оказались «лишними». Согласитесь, справиться с ними вполне реально. Главное — не откладывать все спортивные занятия на выходные, а равномерно тренироваться в течение недели и чередовать нагрузки. Для тех, кто ощущает нервозность после расставания с сигаретой, идеально подойдут и йога, и тайбо: первая научит расслабляться и на все смотреть философски, а второй — позволит спустить пар и ненужную агрессию.Не теряйте бдительностиРиск набрать лишний вес, бросив курить, сохраняется в течение двух лет. Так что если пока вы продержались от силы полгода, расслабляться рано. К счастью, привычка правильно питаться и регулярно заниматься спортом формируется в течение 21 дня, а становится частью образа жизни за три месяца. Потом будет проще.