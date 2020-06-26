Ученые прописали диабетикам антиоксидантную диету

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Антиоксиданты - природные соединения, которые помогают справиться с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами (побочный продукт метаболизма). Как отмечает Foods News, свободные радикалы способны повреждать здоровые клетки. Антиоксиданты выделяет само тело, но иногда их недостаточно. К тому же, с возрастом производство антиоксидантов снижается. Помочь может правильный рацион.Известно: антиоксидантные свойства есть у витаминов С и Е, цинка, селена, растительных пигментов (флавоноидов, каротиноидов). В частности, ученых в особенности привлек один из каротиноидов - астаксантин. Его можно найти в рыбе и морепродуктах (дикий лосось, форель, криль, креветки, крабы, раки, омары), в грибках Phaffia и водорослях Haematococcus pluvialis. Соединение показало способность снижать давление у лиц с диабетом 2-го типа, одновременно улучшая метаболизм глюкозы.Был проведен эксперимент с участием 44 диабетиков. Их разбили на две группы. Первая принимала плацебо, а вторая - астаксантин (8 миллиграммов в день). Через 8 недель стало понятно, что у диабетиков, получавших астаксантин, наблюдалось снижение массы жира, уровня триглицеридов в сыворотке, уровня липопротеинов низкой плотности и систолического давления. Плюс, астаксантин снижал уровень гликированных белков и концентрацию глюкозы в крови. Оба показателя связаны с развитием диабета.