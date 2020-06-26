Раскрыта связь между сахарным диабетом и раком

По статистике Всемирной организации здравоохранения, среди онкологических пациентов немалый процент людей с диабетом, плюс, у каждого пятого обладателя диагноза "сахарный диабет" обнаруживаются рак в той или иной форме. Как пишет портал Med-heal.ru, диабет и рак — это сложные мультифакторные болезни, которые могут быть связаны друг с другом.Может ли сахарный диабет быть фактором развития рака? Достоверных доказательств нет, как нет и фактов о том, что диабет может развиваться в результате онкологического заболевания. Но ученые говорят, что у этих болезней совпадает целый ряд факторов риска, так что определенная связь между ними все-таки существует.Факторы риска, одинаковые для диабета и рака — это, в частности, малоподвижный образ жизни, характерный для многих современных людей. "Сидячая" работа, недостаточное внимание физупражнениям, нездоровое питание, лишний вес и вредные привычки — все это ведет к метаболическим нарушениям, итогом которых может быть сахарный диабет.Потенциальная связь между развитием диабета и рака пока что изучена довольно плохо, но эксперты считают, что онкология может провоцироваться такими характерными для диабетиков состояниями, как гипергликемия и гиперинсулинемия. Плюс, диабет обычно сопровождается ожирением, которое является фактором интенсификации воспалительных реакций, что повышает вероятность развития онкологии.