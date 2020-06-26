Медики назвали оптимальное количество лимонов для ежедневного употребления
Они рекомендует при этом не есть их слишком много.
В лимонах содержатся пищевые волокна, витамины и важные для нормальной работы человеческого организма элементы.
Они являются мощным средством профилактики простудных заболеваний, способны активизировать функции иммунитета и улучшить работу головного мозга.
Полезные свойства лимонов, по словам медицинских специалистов, проявляются лишь в том случае, если правильно их употреблять. Несколько штук в день могут нанести вред. Несколько колец являются оптимальным количеством.
В кипяток дольки лимонов опускать нельзя. Так они утратят все свои качества. Лучше всего добавлять их в теплую воду.
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