Медики назвали оптимальное количество лимонов для ежедневного употребления

Лимоны необходимо употреблять регулярно, потому что они положительно влияют на здоровье, уверены медики.Они рекомендует при этом не есть их слишком много.В лимонах содержатся пищевые волокна, витамины и важные для нормальной работы человеческого организма элементы.Они являются мощным средством профилактики простудных заболеваний, способны активизировать функции иммунитета и улучшить работу головного мозга.Полезные свойства лимонов, по словам медицинских специалистов, проявляются лишь в том случае, если правильно их употреблять. Несколько штук в день могут нанести вред. Несколько колец являются оптимальным количеством.В кипяток дольки лимонов опускать нельзя. Так они утратят все свои качества. Лучше всего добавлять их в теплую воду.