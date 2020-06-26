Ученые обнаружили новый путь возникновения аллергии
Работа ученых была опубликована в журнале Nature Immunology. Исследователи обнаружили, что молекулы, вызывающие аллергию у пылевых клещей, могут взаимодействовать с иммунным белком SAA1, который борется с бактериями и другими инфекциями.
Полученные данные показывают новый путь возникновения аллергических и воспалительных заболеваний. Ученые полагают, что блокирование этого пути потенциально может выступить как профилактическая или лечебная стратегия против астмы и аллергии.
«Мы считаем, что сигнальные взаимодействия, которые происходят непосредственно после активации SAA1 белками клещей, могут быть хорошими мишенями для будущих лекарств», - рассказывает старший автор исследования доктор Марша Уиллс-Карп.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Аллергология
Добавить комментарий