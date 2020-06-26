Ученые обнаружили новый путь возникновения аллергии

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге определили последовательность молекулярных событий, посредством которых крошечные существа – домашние пылевые клещи вызывают астму и аллергический ринит.Работа ученых была опубликована в журнале Nature Immunology. Исследователи обнаружили, что молекулы, вызывающие аллергию у пылевых клещей, могут взаимодействовать с иммунным белком SAA1, который борется с бактериями и другими инфекциями.Полученные данные показывают новый путь возникновения аллергических и воспалительных заболеваний. Ученые полагают, что блокирование этого пути потенциально может выступить как профилактическая или лечебная стратегия против астмы и аллергии.«Мы считаем, что сигнальные взаимодействия, которые происходят непосредственно после активации SAA1 белками клещей, могут быть хорошими мишенями для будущих лекарств», - рассказывает старший автор исследования доктор Марша Уиллс-Карп.